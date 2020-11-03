Белорусская АЭС начала работу

БелАЭС является крупнейшим российско-белорусским экономическим проектом, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом").

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Первый энергоблок Белорусской АЭС во вторник включили в объединенную энергосистему страны, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики республики.

"В 12.03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны",— говорится в публикации на Telegram-канале Минэнерго.

БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.

Строительство первого блока БелАЭС началось 8 ноября 2013 года. В октябре нынешнего года состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока.

Официальная церемония, посвященная началу работы блока №1, назначена на 7 ноября. Ожидается, что первый блок введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй — в мае 2022 года.