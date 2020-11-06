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Врач назвал запрещенные при коронавирусе продукты

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201106/15333637/Vrach-nazval-zapreschennye-pri-koronaviruse-produkty.html

Пациентам с COVID-19 очень важно поддерживать правильный водно-солевой баланс, рассказал специалист.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Врач-терапевт, диетолог, медицинский блогер, автор Telegram-канала "Доктор Фил" Филипп Кузьменко назвал запрещенные при коронавирусе продукты.

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По словам специалиста, пациентам с COVID-19 очень важно поддерживать правильный водно-солевой баланс. По этой причине нужно ограничить количество соленой еды в рационе и отказаться от алкоголя. 

"Надо избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды", — сказал Кузьменко в эфире радио Sputnik

Соленая пища делает кровь более густой, что вредно при коронавирусе, отметил врач.

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"Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь", — предупредил специалист.

Ранее заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание", диетолог Екатерина Бурляева рассказала, какая еда поможет противостоять коронавирусной инфекции. По ее словам, необходимо есть больше продуктов, богатых витаминами и минералами. Особое внимание следует уделить витаминам группы А, С, D, Е, В2, В6 и В12. Также важны фолиевая кислота, цинк, селен и железо.

Теги:
соль, алкоголь, питание, здоровье, пандемия, продукты, еда, коронавирус



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