Врач назвал запрещенные при коронавирусе продукты

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Врач-терапевт, диетолог, медицинский блогер, автор Telegram-канала "Доктор Фил" Филипп Кузьменко назвал запрещенные при коронавирусе продукты.

По словам специалиста, пациентам с COVID-19 очень важно поддерживать правильный водно-солевой баланс. По этой причине нужно ограничить количество соленой еды в рационе и отказаться от алкоголя.

"Надо избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды", — сказал Кузьменко в эфире радио Sputnik.

Соленая пища делает кровь более густой, что вредно при коронавирусе, отметил врач.

"Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь", — предупредил специалист.

Ранее заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание", диетолог Екатерина Бурляева рассказала, какая еда поможет противостоять коронавирусной инфекции. По ее словам, необходимо есть больше продуктов, богатых витаминами и минералами. Особое внимание следует уделить витаминам группы А, С, D, Е, В2, В6 и В12. Также важны фолиевая кислота, цинк, селен и железо.