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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев проведет совещание по "полной перезагрузке" системы Минздрава

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Ранее глава республики провел несколько кадровых перестановок в министерстве. 

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу проведет совещание по вопросам здравоохранения, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"Ключевой акцент будет сделан не на борьбу с коронавирусом, а на "полную перезагрузку системы Минздрава", — говорится в публикации на Telegram-канале.

Ранее президент провел кадровые перестановки в министерстве. Алишера Шадманова на посту главы Минздрава сменил Абдухаким Хаджибаев. 

Первым замминистра назначен Амрилло Иноятов, замминистра и начальником Главного управления здравоохранения Ташкента — Анвар Алимов.

Шадманов стал ректором Ташкентской медицинской академии.

Теги:
совещание, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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