Мирзиёев проведет совещание по "полной перезагрузке" системы Минздрава

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу проведет совещание по вопросам здравоохранения, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
"Ключевой акцент будет сделан не на борьбу с коронавирусом, а на "полную перезагрузку системы Минздрава", — говорится в публикации на Telegram-канале.
Ранее президент провел кадровые перестановки в министерстве. Алишера Шадманова на посту главы Минздрава сменил Абдухаким Хаджибаев.
Первым замминистра назначен Амрилло Иноятов, замминистра и начальником Главного управления здравоохранения Ташкента — Анвар Алимов.
Шадманов стал ректором Ташкентской медицинской академии.