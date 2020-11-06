Мирзиёев проведет совещание по "полной перезагрузке" системы Минздрава

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Ирматов прокомментировал слухи об избиении игроков "Андижана" Ранее СМИ написали про избиение нескольких футболистов андижанской команды "людьми руководителя клуба" после поражения в матче с "Сурханом". 40

В Казани пресечена деятельность террористической ячейки "Хизб ут-Тахрир"* По местам жительства задержанных обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. 51