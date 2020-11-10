COVID-19: мальчик из Ташкента потратил накопленные деньги на лечение матери

Шестиклассник планировал приобрести велосипед, но вместо этого купил необходимые лекарства, чтобы вылечить родного человека.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В столице школьник потратил накопленные для покупки велосипеда деньги на лечение матери от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в видеосюжете информационного агентства "УзА".

"Я копил деньги на велосипед. Из-за вируса, я отдал все деньги своей маме. Купили лекарства, но я очень хотел иметь велосипед@, - сказал мальчик.

Ученик шестого класса также сообщил, что позже он сам заразился COVID-19.

"Я не чувствовал запах, болела голова. Я уже давно не хожу в школу и очень соскучился по одноклассникам и друзьям", - отметил он.

На днях стало известно, что замминистра физической культуры и спорта Нодир Муротов решил помочь школьнику и подарил ему велосипед. Представители министерства также планируют в будущем устроить мальчика в спортивную школу.

Согласно последним данным Минздрава, в Узбекистане количество официально зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 69 095, вылечились от коронавирусной инфекции 66 335 человек, а 2 172 пациента в настоящий момент продолжают лечение.