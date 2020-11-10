Коронавирус в Узбекистане: главное на 10 ноября

В республике вылечились 66 335 человек с коронавирусной инфекцией, показатель выздоровления остался на уровне 96%.

ТАШКЕНТ, 10 ноя - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний и выздоровлений

В Узбекистане количество официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции составляет 69095 (+68 с 10:00).

Случаи новых заболеваний: 66 человек в Ташкенте, 2 в Андижанской области.

Сегодня лечение завершили 141 человек в девяти регионах страны.

Таким образом, в республике вылечились 66 335 человек с коронавирусной инфекцией, показатель выздоровления остался на уровне 96%.

2172 пациента продолжают лечение.

Опасно ли для здоровья долгое ношение медицинской маски

Если один из двух человек носит маску, то цифра сокращается примерно в два раза. Если же оба пренебрегают данным требованием, то в этом случае появляется самый высокий риск заражения COVID-19.

Получается, что ношение масок действительно предохраняет от инфицирования.

Врач напомнил о методике дыхательных упражнений, разработанной советским ученым К. П. Бутейко, которая, наоборот, говорила о пользе углекислого газа и вреде кислорода.

Как будет вести себя коронавирус в 2021-м

Четвертой волны коронавируса можно не опасаться, заявил ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев.

"Этот коронавирус далеко не первый в нашей жизни, с течением времени мы друг к другу приспособимся и будем легче переносить заболевание", — сказал он.

По словам Гультяева, к следующему году медицинская система будет во всеоружии, поэтому четвертой волны ждать не стоит, несмотря на сезонный подъем заболеваемости.

Можно ли заразиться COVID-19 через еду

Вероятность заражения коронавирусом через еду близка к нулю, заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

"Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%, при этом в продуктах питания его не выявлено", — пояснил Лебедев.

Это касается в том числе еды из ресторана.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 50,9 миллиона, скончались 1,26 миллиона человек, выздоровели — 33,3 миллиона.