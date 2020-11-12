В Ташкенте появится новый хокимият

Юридические (почтовые) адреса субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на административной территории, переданной Янгихаётскому району, будут безвозмездно изменены через электронную систему без истребования от них заявлений или сведений.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Глава государства постановил образовать хокимият Янгихаётского района, который будет действовать в составе Ташкента, информирует пресс-служба Минюста.

Юридические (почтовые) адреса субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на административной территории, переданной Янгихаётскому району, будут безвозмездно изменены через электронную систему без истребования от них заявлений или сведений.

Новый столичный район образован на основании соответствующих постановлений Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса в сентябре 2020 года.

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А в мае, в ходе визита в Сергелийский район столицы, глава государства Шавкат Мирзиёев предложил образовать новый микрорайон с непосредственным подчинением хокимияту Ташкента.

Янгихаётский район с площадью в 4419,6 га образован за счет 1 864,2 гектара от территории Сергелийского района, 267 гектаров от Бектемирского, почти 492 – Зангиатинского, около 129 – Куйичирчикского, 264 – Янгиюльского и 1 403 гектара от Уртачирчикского районов.