17:33 12 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.09
  • EUR12321.81
  • USD10378.88
Поиск
Сергелийский район в Ташкенте

В Ташкенте появится новый хокимият

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
79 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201112/15390793/V-Tashkente-poyavitsya-novyy-khokimiyat-.html

Юридические (почтовые) адреса субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на административной территории, переданной Янгихаётскому району, будут безвозмездно изменены через электронную систему без истребования от них заявлений или сведений.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Глава государства постановил образовать хокимият Янгихаётского района, который будет действовать в составе Ташкента, информирует пресс-служба Минюста.

Город Ташкент
© Flickr / Stanislav Magay
В Ташкенте появится новый район "Янги хаёт"

Юридические (почтовые) адреса субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на административной территории, переданной Янгихаётскому району, будут безвозмездно изменены через электронную систему без истребования от них заявлений или сведений.

Новый столичный район образован на основании соответствующих постановлений Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса в сентябре 2020 года.

Президент поручил пересмотреть генплан Ташкента и изменить границы города >>

А в мае, в ходе визита в Сергелийский район столицы, глава государства Шавкат Мирзиёев предложил образовать новый микрорайон с непосредственным подчинением хокимияту Ташкента.

Янгихаётский район с площадью в 4419,6 га образован за счет 1 864,2 гектара от территории Сергелийского района, 267 гектаров от Бектемирского, почти 492 – Зангиатинского, около 129 – Куйичирчикского, 264 – Янгиюльского и 1 403 гектара от Уртачирчикского районов.

Теги:
Узбекистан, район, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Безумные локации и много танцев: лучшие свадебные фото года
Президент Сирии обвинил США в создании преград для возвращения беженцев домой
Найти работу и не прогадать: новые условия поиска

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться