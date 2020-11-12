Сообщения об ухудшении здоровья Каримовой безосновательны - МВД Узбекистана

Известно, что в ближайшее время СМИ будет предоставлена полная информация о текущем состоянии здоровья Гульнары Каримовой.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Сообщения об ухудшении здоровья старшей дочери первого президента страны Гульнары Каримовой, находящейся в заключении, являются безосновательными, заявила заместитель начальника главного управления по профилактике нарушений МВД Узбекистана Умида Абдуллаева.

"Гульнара Каримова в настоящее время отбывает наказание в колонии особого режима в Зангиоте. Слухи об ухудшении ее здоровья безосновательны", - сказала Абдуллаева на пресс-конференции комиссии по гендерному равенству.

Абдуллаева уточнила, что в ближайшее время СМИ будет предоставлена полная информация о текущем состоянии здоровья Каримовой.

Напомним, в 2012 году генпрокуратура Швейцарии заморозила активы Гульнары Каримовой на сумму около 800 млн швейцарских франков. Часть этих средств — около 131 млн долларов — была конфискована в 2019 году.

В августе 2015-го Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а в декабре 2017-го в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

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Суд 18 марта увеличил ей срок тюремного заключения до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела.