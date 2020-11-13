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В Навоийской области откроется новый IT-центр

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201113/15400919/V-Navoiyskoy-oblasti-otkroetsya-novyy-IT-tsentr.html

Центр будет оказывать практическую помощь узбекским студентам, поступающим в высшие учебные заведения Японии, а также выпускникам средних школ и колледжей и абитуриентам.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. В ноябре этого года японская компания планирует открыть новый IТ-центр в Навоийской области, пишет УзА.

"В этих целях Зарафшанский городской хокимият выделил двухэтажное здание, где могут работать 200 программистов. Специалисты центра будут разрабатывать различные IТ-продукты и экспортировать их в зарубежные страны", - говорится в сообщении.

С целью расширения и дальнейшего укрепления взаимовыгодных отношений между Узбекистаном и Японией планируется открыть в Зарафшане "Японский центр" при сотрудничестве с действующими в городе Нагое обществами поддержки узбекистанцев.

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Центр будет оказывать практическую помощь в направлении выпускников средних школ и колледжей, а также абитуриентов, не поступивших в вузы, на учебу в Японию, оказывать всестороннюю поддержку узбекским студентам, поступающим в высшие учебные заведения этой страны, помогать им найти дополнительный доход во время обучения там, оказывать помощь узбекским предпринимателям в импорте оборудования и технологий, необходимых для открытия собственного бизнеса, а также в экспорте их продукции в Японию.

Теги:
IT-технологии, технологии, Узбекистан, Узбекистан, Навоийская область



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