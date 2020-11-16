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Алишер Усманов построит в Узбекистане международный бизнес-центр

© Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201116/15408947/Alisher-Usmanov-postroit-v-Uzbekistane-mezhdunarodnyy-biznes-tsentr.html

На территории центра появятся конгресс-хол, бизнес-школа, гостиница, экопарк и спортивно-оздоровительный комплекс.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Основатель USM Holdings, известный предприниматель и меценат Алишер Усманов планирует построить в Узбекистане международный бизнес-центр.

Комплекс будет расположен в Намангане на территории 6 гектаров. 

Telegram / Азизбек Абдувалиев
Макет международного бизнес-центра в Намангане
"Строительство международного бизнес-центра начнется весной. Здесь в будущем планируется проведение международных симпозиумов, бизнес-форумов. Благодаря этому ускорится приток инвестиций в Наманган, будут созданы широкие возможности для бизнес-туризма. Этот центр станет своеобразным брендом Намангана", — заявил хоким Наманганской области Шавкат Абдураззаков.

На территории центра появятся конгресс-хол, бизнес-школа, гостиница, экопарк и спортивно-оздоровительный комплекс. Территорию облагородят искусственными озерами и фонтанами.

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Здесь также предусмотрены автостоянки.

Ранее фонд Усманова  "Искусство, наука и спорт" поддержал развитие и продвижение русского языка в Узбекистане. 

Теги:
бизнес, Наманган, Алишер Усманов



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