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Повседневная жизнь

Узбекистан планирует возобновить полеты в Афганистан уже в 2021 году

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201116/15409088/Uzbekistan-planiruet-vozobnovit-polety-v-Afganistan-uzhe-v-2021-godu.html

Стороны должны провести переговоры по поводу возобновления авиасообщения в этом месяце.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают в январе 2021 года возобновить авиасообщение с Афганистаном. Об этом говорится в соответствующем постановлении главы республики.

Напомним, что полеты были прерваны из-за пандемии COVID-19.

Узбекистон хаво йуллари
Узбекистон хаво йуллари
Ташкент возобновит авиасообщение с Душанбе

В документе говорится о запланированных до конца ноября переговорах АО Uzbekistan Airways и АО Uzbekistan Airports с афганскими авиакомпаниями KamAir и Ariana Afgan Airlines.

Затем — в декабре — стороны намерены подписать двустороннее соглашение, и уже в январе 2021 года возобновить регулярные прямые авиарейсы "между городами Ташкент, Кабул и Мазари-Шариф".

Ранее в Управлении пограничных войск СГБ рассказали, почему для узбекистанцев до сих пор закрыты границы с соседними странами, спецкомиссия разрешила пересечение с 1 октября.

Как отметил замглавы управления Абдулхамид Абдурахманов, "пересечение государственной границы осуществляется с разрешения не одной, а двух сторон", и МИД активно ведет переговоры с соседями "в вопросе пропуска граждан через государственную границу".

В частности, власти Туркменистана сообщили, что введенные ограничения необходимо оставить без изменений из-за эпидемиологической ситуации. Таджикская сторона на данный рассматривает этот вопрос.

Согласно постановлению спецкомиссии, разрешено осуществление регулярных рейсов на железнодорожном и воздушном транспорте только по согласованию с иностранными государствами.

Теги:
постановление, полеты, самолет, Афганистан, Авиасообщение, Узбекистан



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