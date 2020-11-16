Как в Узбекистане организуют прием в техникумы и колледжи — постановление

Прием будет проводиться на принципах равноправия, конкурсного отбора и на основе грантов и контрактов.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление "О мерах по организации приема в профессиональные образовательные учреждения РУз".

Начиная с 2021-го ежегодно до 15 января хокимияты областей и столицы будут формировать предложения по приему на учебу по профессиям и специальностям на основе параметров госзаказа.

Для этого они изучат спрос по профессиям на рынке труда, заказы работодателей, а также интересы учащихся.

Параметры госзаказа по приему на учебу в профессиональные образовательные учреждения утверждаются Госкомиссией по приему в высшие образовательные учреждения.

Учащиеся из числа сирот, а также семей, нуждающихся в социальной защите, имеют право поступить в профессиональные образовательные учреждения на основе дополнительного государственного гранта вне утвержденных параметров.

Перечень таких семей должны сформировать городские и районные подразделения Министерства экономического развития и сокращения бедности на основе информационной системы Единого социального реестра Внебюджетного пенсионного фонда.

Расходы по обучению лиц на основе государственного гранта начиная с 2020/2021 учебного года будут осуществляться из средств государственного бюджета страны.

Порядок приема в профессионально-технические школы, колледжи и техникумы

Для участия во вступительных испытаниях (тестах, творческих и письменных экзаменах) абитуриенту необходимо подать документы через сайт Министерства высшего и среднего специального образования.

Прием на дневное, заочное и вечернюю формы обучения проводится на основе рейтинга по результатам накопленных баллов.

Прием в профессиональные образовательные учреждения как на основе грантов, так и на платно-контрактной основе проводится на принципах равноправия и конкурсного отбора.

Абитуриентам, набравшим наивысшие баллы, обеспечивается первоочередной прием по грантам, которые предоставляет государство.

Профессиональные учебные учреждения в системе государственного образования

В Узбекистане под ними подразумеваются профессиональные школы, колледжи и техникумы.

В профессиональных школах подготовка кадров осуществляется для выпускников 9-х классов школ на основе двухлетних интегрированных программ общеобразовательных и профильных (по специальности) предметов по дневной форме обучения.

В колледжах обучаются лица с общим средним образованием по дневной, вечерней и заочной формам обучения продолжительностью до 2 лет, исходя из сложности профессий и специальностей на основе государственного заказа и платного контракта.

Успешным выпускникам техникумов предоставляется право продолжить обучение в вузах по профильным направлениям образования бакалавриата.

В этом случае они начинают учебу с 2-го курса без сдачи вступительных экзаменов, пройдя лишь индивидуальное собеседование.