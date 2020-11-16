Как в Узбекистане организуют прием в техникумы и колледжи — постановление

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление "О мерах по организации приема в профессиональные образовательные учреждения РУз".
Начиная с 2021-го ежегодно до 15 января хокимияты областей и столицы будут формировать предложения по приему на учебу по профессиям и специальностям на основе параметров госзаказа.
Для этого они изучат спрос по профессиям на рынке труда, заказы работодателей, а также интересы учащихся.
Параметры госзаказа по приему на учебу в профессиональные образовательные учреждения утверждаются Госкомиссией по приему в высшие образовательные учреждения.
Учащиеся из числа сирот, а также семей, нуждающихся в социальной защите, имеют право поступить в профессиональные образовательные учреждения на основе дополнительного государственного гранта вне утвержденных параметров.
Перечень таких семей должны сформировать городские и районные подразделения Министерства экономического развития и сокращения бедности на основе информационной системы Единого социального реестра Внебюджетного пенсионного фонда.
Расходы по обучению лиц на основе государственного гранта начиная с 2020/2021 учебного года будут осуществляться из средств государственного бюджета страны.
Порядок приема в профессионально-технические школы, колледжи и техникумы
Для участия во вступительных испытаниях (тестах, творческих и письменных экзаменах) абитуриенту необходимо подать документы через сайт Министерства высшего и среднего специального образования.
Прием на дневное, заочное и вечернюю формы обучения проводится на основе рейтинга по результатам накопленных баллов.
Прием в профессиональные образовательные учреждения как на основе грантов, так и на платно-контрактной основе проводится на принципах равноправия и конкурсного отбора.
Абитуриентам, набравшим наивысшие баллы, обеспечивается первоочередной прием по грантам, которые предоставляет государство.
Профессиональные учебные учреждения в системе государственного образования
В Узбекистане под ними подразумеваются профессиональные школы, колледжи и техникумы.
В профессиональных школах подготовка кадров осуществляется для выпускников 9-х классов школ на основе двухлетних интегрированных программ общеобразовательных и профильных (по специальности) предметов по дневной форме обучения.
В колледжах обучаются лица с общим средним образованием по дневной, вечерней и заочной формам обучения продолжительностью до 2 лет, исходя из сложности профессий и специальностей на основе государственного заказа и платного контракта.
Успешным выпускникам техникумов предоставляется право продолжить обучение в вузах по профильным направлениям образования бакалавриата.
В этом случае они начинают учебу с 2-го курса без сдачи вступительных экзаменов, пройдя лишь индивидуальное собеседование.