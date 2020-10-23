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Производство автомобилей на заводе Узавтомоторс

Сколько автомобилей выпустили в Узбекистане в 2020 году — Госкомстат

Узавтомоторс / ASKAR YACUBOV для Sputnik Узбекистан
Экономика
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https://uz.sputniknews.ru/economy/20201023/15242037/Skolko-avtomobiley-vypustili-v-Uzbekistane-v-2020-godu--Goskomstat.html

В автомобилестроении республики в период с января по сентябрь были выпущены машины марки Cobalt, Nexia T-250, Lacetti-Gentra, Damas, Spark и Labo.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. В Государственном комитете по статистике обнародовали информацию, согласно которой в Узбекистане за последние девять месяцев выпустили свыше двухсот тысяч легковых автомобилей.

Логотип Škoda
© Sputnik / Николай Хижняк
Стала известна цена Škoda Kodiaq в Узбекистане

По данным Госкомстата, в автомобилестроении республики в период с января по сентябрь 2020-го было произведено 59 252 машины марки Cobalt (155,7% к аналогичному периоду прошлого года), 52 689 единиц Nexia T-250 (101,0%), 39 960 Lacetti-Gentra (136,4%), 39 631 Damas (107,6%), 19 980 Spark (129,9%) и 6 259 Labo (116,5%).

Ранее сообщалось, что несмотря на пандемию коронавируса, в Узбекистане увеличилось производство легковых автомобилей в 1,1 раза. 

Напомним: в конце сентября стало известно, что на территории свободной экономической зоны "Наманган" будет построен завод по выпуску коммерческих автомобилей Hyundai. В проект уже инвестировано 11 миллионов долларов. Предприятие будет выпускать три тысячи машин в год. Отмечено, что 80% процентами акций будет владеть Hyundai, 20% останутся в распоряжении хокимията Наманганской обалсти.

Теги:
Госкомстат, производство, автомобили, Узбекистан



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