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Сотрудник Бюро принудительного исполнения заполняет документы

Система реализации конфискованного имущества будет пересмотрена

© Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201118/15425593/Sistema-realizatsii-konfiskovannogo-imuschestva-budet-peresmotrena.html

Дополнительные права предоставлены Торгово-промышленной палате и бизнес-омбудсмену. Они смогут ходатайствовать об отсрочке или выплате по частям задолженности хозяйствующих субъектов.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Бюро принудительного исполнения будет заниматься взысканием задолженностей, размер которых превышает 20 миллиардов сумов. Территориальные управления бюро будут работать над средствами в размере от 10 до 20 миллиардов. Об этом заявил президент в ходе видеоселекторного совещания, посвященного мерам по совершенствованию системы исполнения судебных актов.

Сотрудник Бюро принудительного исполнения обходит должников
© Sputnik / Дильшода Рахматова
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Мирзиёев поручил руководителям районных и городских управлений БПИ совместно с хокимами и руководителями секторов сформировать перечни должников, оказавшихся в тяжелом положении, и оказать им содействие. С этой целью полномочия судов по принятию решения о приостановлении исполнительного производства по ходатайству взыскателя будут переданы государственным исполнителям.

Дополнительные права предоставлены Торгово-промышленной палате и бизнес-омбудсмену. Они смогут ходатайствовать об отсрочке или выплате по частям задолженности хозяйствующих субъектов в рамках исполнительных документов, предусматривающих взыскание в пользу государства.

БПИ в Узбекистане лишается ряда полномочий >>

Обсудили также вопрос о приостановлении производства по исполнительным документам в связи с отсутствием имущества у должника. Необходимо создать единую электронную платформу по должникам с интеграцией в нее баз данных нотариусов, банков, налоговых органов, центров госуслуг, органов внутренних дел, таможенных, кадастровых и других ведомств.

Будет внедрен порядок, при котором часть взысканных средств будет перечисляться в фонды по "железной", "молодежной" и "женской" тетрадям.

В структуре БПИ появятся специальные отделы, которые будут заниматься взысканием небольших сумм с применением информационных технологий.

На автозаправочной станции
© Sputnik / Тарас Литвиненко
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Подчеркнута необходимость полного пересмотра системы реализации конфискованного имущества, интеграции лотов площадки E-ijro auksion c другими электронными торговыми платформами.

Согласно анализу, около 64 процентов жалоб граждан касаются алиментов. Отсутствие единого учета исполнительного производства и выплат приводит ко множеству недоразумений. Вследствие этого поставлена задача сформировать полный реестр получателей и плательщиков алиментов, внедрить автоматизированную систему контроля.

С 1 августа текущего года взыскивать задолженности за электроэнергию и природный газ будут предприятия электро- и газоснабжения. Президент поручил сократить дебиторскую задолженность поставщиков электроэнергии.

В целях повышения эффективности исполнения судебных актов будут образованы Республиканский совет во главе с Генеральным прокурором и региональные советы, председателями которых будут хокимы областей, заместителями председателей – прокуроры областей.

Теги:
Узбекистан, конфискация, Президент, Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана



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