Узбекистан представил свой опыт борьбы с пандемией на форуме по правам человека

Влияние пандемии на права человека стало одной из главных тем IV Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Узбекистан на традиционном форуме по правам человека представлял первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, директор Национального центра по правам человека Акмал Саидов, сообщает пресс-служба Национального центра РУз по правам человека.

Первое пленарное заседание онлайн-форума было посвящено 70-летию Европейской конвенции по правам человека и опыту разных стран по ее реализации. Об этом в своих выступлениях говорили Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, Председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы Дамс Хендрик, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, Генеральный директор по правам человека и верховенству права Совета Европы Якумопулос Кристос и другие.

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В ходе второго пленарного заседания "Уроки пандемии: новые реалии правочеловеческого измерения" представители разных стран обменялись опытом мер, которые были применены для противостояния пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.

В своем выступлении Саидов привел слова Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, который в докладе на тему "Пандемия и права человека" отметил, что сегодня как никогда раньше действия правительств должны быть прозрачными, гибкими и подконтрольными. Решающее значение имеют простор для действий гражданского общества и свобода прессы. Важная роль принадлежит общественным организациям и частному сектору.

"Пандемия, с которой мы все столкнулись, по своим темпам и масштабам распространения переросла в беспрецедентный глобальный кризис, стала очень серьёзным вызовом для всего человечества и мировой экономики. Она не признает границы, нации, религии или расы. Уверен, что сегодня мы сформулируем общие подходы и скоординировать наши действия, чтобы совместными усилиями быстро и эффективно решать возникающие вопросы защиты прав человека в условиях пандемии", - заявил он.

Участники презентации были подробно ознакомлены с теми мероприятиями, которые предпринимаются в Узбекистане в целях установления эффективного надзора над эпидемиологической ситуацией на основе лучшей международной практики.