16:31 18 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.34
  • EUR12294.55
  • USD10390.93
Поиск

Узбекистан представил свой опыт борьбы с пандемией на форуме по правам человека

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (966)
55 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/1a/15262863.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201118/15430089/Uzbekistan-predstavil-svoy-opyt-borby-s-pandemiey-na-forume-po-pravam-cheloveka.html

Влияние пандемии на права человека стало одной из главных тем IV Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Узбекистан на традиционном форуме по правам человека представлял первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, директор Национального центра по правам человека  Акмал Саидов, сообщает пресс-служба Национального центра РУз по правам человека.

Первое пленарное заседание онлайн-форума было посвящено 70-летию Европейской конвенции по правам человека и опыту разных стран по ее реализации. Об этом в своих выступлениях говорили Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, Председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы Дамс Хендрик, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, Генеральный директор по правам человека и верховенству права Совета Европы Якумопулос Кристос и другие.

Годовщина коронавируса: в Китае 17 ноября выявили первого пациента с COVID-19 >>

В ходе второго пленарного заседания "Уроки пандемии: новые реалии правочеловеческого измерения" представители разных стран обменялись опытом мер, которые были применены для противостояния пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.

В своем выступлении Саидов привел слова Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, который в докладе на тему "Пандемия и права человека" отметил, что сегодня как никогда раньше действия правительств должны быть прозрачными, гибкими и подконтрольными. Решающее значение имеют простор для действий гражданского общества и свобода прессы. Важная роль принадлежит общественным организациям и частному сектору.

"Пандемия, с которой мы все столкнулись, по своим темпам и масштабам распространения переросла в беспрецедентный глобальный кризис, стала очень серьёзным вызовом для всего человечества и мировой экономики. Она не признает границы, нации, религии или расы. Уверен, что сегодня мы сформулируем общие подходы и скоординировать наши действия, чтобы совместными усилиями быстро и эффективно решать возникающие вопросы защиты прав человека в условиях пандемии", - заявил он.

Участники презентации были подробно ознакомлены с теми мероприятиями, которые предпринимаются в Узбекистане в целях установления эффективного надзора над эпидемиологической ситуацией на основе лучшей международной практики.

 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (966)
Теги:
Карантин, коронавирус, пандемия, права человека, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Виндсерфинг по-русски: как это делают в Новосибирске - фотолента
Российская вакцина: Азия выступает за нее, а ЕС категорически против — почему?
Порядок получения госуслуг при рождении младенца
Сервис с пеленок: как зарегистрировать новорожденного — инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться