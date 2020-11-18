Назначен новый директор Бюро принудительного исполнения

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре новое назначение: главой ведомства стал Хасан Муротович Кабирджанов, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана Хасан Кабирджанов назначен директором Бюро принудительного исполнения

До назначения Кабирджанов работал первым заместителем главы БПИ. В апреле прошлого года корреспондент Sputnik Узбекистан приняла участие в выездном приеме чиновника. Тогда жители Ташкента получили возможность лично пообщаться с первым заместителем республиканского БПИ.

Прежний директор структуры, Ботир Кудратходжаев, возглавлял ведомство с июня 2017 года.

Накануне глава государства поставил новые задачи перед руководством БПИ. Теперь сотрудники структуры будут заниматься взысканием задолженностей, размер которых превышает 20 миллиардов сумов. Территориальные управления бюро будут работать над средствами в размере от 10 до 20 миллиардов.

Мирзиёев также поручил руководителям районных и городских управлений БПИ совместно с хокимами и руководителями секторов сформировать перечни должников, оказавшихся в тяжелом положении, и оказать им содействие.