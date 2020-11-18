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Назначен новый директор Бюро принудительного исполнения

Spuntik / Дмитрий Астахов
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (404)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201118/15431372/Naznachen-novyy-direktor-Byuro-prinuditelnogo-ispolneniya.html

До нынешней должности Хасан Кабирджанов работал первым заместителем главы Бюро принудительного исполнения.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре новое назначение: главой ведомства стал Хасан Муротович Кабирджанов, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. 

Хасан Кабирджанов назначен директором Бюро принудительного исполнения
Пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана
Хасан Кабирджанов назначен директором Бюро принудительного исполнения

До назначения Кабирджанов работал первым заместителем главы БПИ. В апреле прошлого года корреспондент Sputnik Узбекистан приняла участие в выездном приеме чиновника. Тогда жители Ташкента получили возможность лично пообщаться с первым заместителем республиканского БПИ.

Прежний директор структуры, Ботир Кудратходжаев, возглавлял ведомство с июня 2017 года.

Сотрудник Бюро принудительного исполнения обходит должников
© Sputnik / Дильшода Рахматова
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Накануне глава государства поставил новые задачи перед руководством БПИ. Теперь сотрудники структуры будут заниматься взысканием задолженностей, размер которых превышает 20 миллиардов сумов. Территориальные управления бюро будут работать над средствами в размере от 10 до 20 миллиардов.

Мирзиёев также поручил руководителям районных и городских управлений БПИ совместно с хокимами и руководителями секторов сформировать перечни должников, оказавшихся в тяжелом положении, и оказать им содействие.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (404)
Теги:
Узбекистан, Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана, назначение



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