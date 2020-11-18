В Госкомэкологии прокомментировали вырубку многолетней чинары в Ташкенте

В результате воздействия природных факторов шесть деревьев получили серьезные повреждения и были спилены на законных основаниях. Однако одно древесное растение было срублено незаконно.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Ранее в СМИ распространилась информация и вырубке многолетней чинары на аллее Гагарина в Чиланзарском районе столицы. По словам начальника инспекции Ташэкологии, дерево было сухим и якобы в организацию поступило заявление на его спил. Данный инцидент прокомментировали в Госкомэкологии.

Управление благоустройства Чиланзарского района направило в Ташэкологии запрос, в соответствии с которым в санитарных целях планировалось срубить шесть деревьев на основании заявок от местных жителей и для безопасности жизни и здоровья граждан.

Представители Госкомэкологии, Ташкентского городского управления экологии и охраны окружающей среды, Управления благоустройства Чиланзарского района посетили место происшествия для подробного изучения возникшей проблемы.

По информации госорганизации, в результате воздействия природных факторов шесть деревьев получили серьезные повреждения и были вырублены на законных основаниях. Однако работники районного Управления благоустройства одну чинару срубили незаконно.

Отмечается, что в настоящее время ведутся работы по оформлению документов о незаконной рубке дерева. Известно, что ущерб составил 42,9 млн сумов.

В Ташкенте высадят 150 деревьев на месте, где ранее произошла незаконная вырубка >>

Напомним: в конце февраля текущего года Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды выступил с инициативой ужесточить наказание по статье "Повреждение, уничтожение посевов, леса или других насаждений", предусмотрев увеличение суммы штрафов (сейчас – до 100 базовых расчетных величин), продолжительности обязательных общественных работ (ныне – до 360 часов) и исправительных работ (сегодня – до 3 лет), а также срока ограничения или лишения свободы (в настоящее время – до 3 лет).