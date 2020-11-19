МЧС готово к худшим сценариям — водителей предупредили об опасности

В горных районах сегодня ожидается переменная облачность, снег, местами возможен сильный, туман. Ветер усилится до 15-20 м/с. Водителей призывают к осторожности.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Лавинная опасность объявлена по урочищу Чимган в Ташкентской области, водителей призывают к бдительности и осторожности, спасатели МЧС находятся в полной готовности.

"С 08.00 19 ноября до 08.00 20 ноября по урочищу Чимган объявлена лавинная опасность", – говорится в сообщении ведомства.

В горных районах сегодня ожидается переменная облачность, снег, местами возможен сильный, туман. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 10-15° мороза.

Вчера в Узбекистане выпал первый обильный снег - минусовая температура, гололедица на дорогах. Синоптики обещают, что заморозки продержатся еще несколько дней.

А в МЧС ликвидируют последствия снегопада на опасных участках трасс. При этом для водителей, которые планируют ехать через перевал Камчик, объявлено штормовое предупреждение: на дорогах опасно.