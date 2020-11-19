В условиях COVID Ташкент вошел в топ-5 рейтинга самых недорогих городов

В первую десятку также попали Карачи (Пакистан), Буэнос-Айрес (Аргентина), Алжир (Алжир), Бангалор и Ченнаи (Индия).

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Пандемия коронавируса уже второй раз за год вносит коррективы в рейтинг самых дорогих и самых дешевых городов мира. Этот список составляется британским изданием The Economist на основе сравнения цен товаров и услуг (продукты питания, напитки, одежда и другие) в 130 городах по всему миру.

Ташкент, по данным рейтинга, занял второе место среди самых недорогих городов мира. На первой позиции оказался Дамаск. После Ташкента следует африканский город Лусака, столица Венесуэлы Каракас и Алматы (Казахстан).

В первую десятку также попали Карачи (Пакистан), Буэнос-Айрес (Аргентина), Алжир (Алжир), Бангалор и Ченнаи (Индия).

Где в Узбекистане самые дорогие и дешевые продукты — отчет Госкомстата >>

Гонконг, Париж и Цюрих делят первое место в рейтинге самых дорогих для жизни городов мира в 2020 году. В список также вошли Сингапур, Осака (Япония), Тель-Авив (Израиль), Женева (Швейцария), Нью-Йорк (США), Копенгаген (Дания) и Лос-Анджелес (США).

Однако согласно рейтингу самых недорогих городов мира, который составила компания Mercer летом 2020-го, столица Узбекистана заняла лишь 206-е место. Список построен с учетом стоимости товаров и услуг в различных городах мира, включая аренду жилья, еду, одежду, транспорт, отдых.

Ниже располагаются Бишкек, Виндхук и Тунис. Самая дорогая жизнь, по версии компании, в Гонконге, Ашхабаде и Токио.