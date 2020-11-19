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Вручение паспортов жителям Ташкента, принятым в гражданство Республики Узбекистан

Гражданами Узбекистана стали еще 32 жителя Ташкента

ГУВД г. Ташкента
Общество
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Церемонии вручения паспортов прошли во всех районных отделах Управления миграции и оформления гражданства ГУВД.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Еще 32 жителя Ташкента 18 ноября, в День государственного флага Узбекистана, получили паспорта граждан республики, сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел (ГУВД) столицы.

Церемонии прошли во всех районных отделах Управления миграции и оформления гражданства ГУВД.

"Представители службы вручили паспорта 32 жителям нашего города, принятым в гражданство Республики Узбекистан, и 46 юношам и девушкам, достигшим 16-летия", — рассказали в ведомстве.

  • Вручение паспортов жителям Ташкента, принятым в гражданство Республики Узбекистан
    Вручение паспортов жителям Ташкента
    ГУВД г. Ташкента
  • Вручение паспортов жителям Ташкента, принятым в гражданство Республики Узбекистан
    Вручение паспортов жителям Ташкента
    ГУВД г. Ташкента
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ГУВД г. Ташкента
Вручение паспортов жителям Ташкента

Пятнадцатого сентября вступила в силу новая редакция закона "О гражданстве Республики Узбекистан".

Претендент обязан прожить в республике пять лет, иметь законный источник дохода, соблюдать Конституцию и знать государственный язык "в пределах, необходимых для общения".

Также закон допускает упрощенный и исключительный порядок получения гражданства.

Теги:
ГУВД Ташкента, гражданство, Ташкент, Узбекистан



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