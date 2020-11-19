Гражданами Узбекистана стали еще 32 жителя Ташкента

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Еще 32 жителя Ташкента 18 ноября, в День государственного флага Узбекистана, получили паспорта граждан республики, сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел (ГУВД) столицы.
Церемонии прошли во всех районных отделах Управления миграции и оформления гражданства ГУВД.
"Представители службы вручили паспорта 32 жителям нашего города, принятым в гражданство Республики Узбекистан, и 46 юношам и девушкам, достигшим 16-летия", — рассказали в ведомстве.
- Вручение паспортов жителям ТашкентаГУВД г. Ташкента
- Вручение паспортов жителям ТашкентаГУВД г. Ташкента
Пятнадцатого сентября вступила в силу новая редакция закона "О гражданстве Республики Узбекистан".
Претендент обязан прожить в республике пять лет, иметь законный источник дохода, соблюдать Конституцию и знать государственный язык "в пределах, необходимых для общения".
Также закон допускает упрощенный и исключительный порядок получения гражданства.