Гражданами Узбекистана стали еще 32 жителя Ташкента

Церемонии вручения паспортов прошли во всех районных отделах Управления миграции и оформления гражданства ГУВД.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Еще 32 жителя Ташкента 18 ноября, в День государственного флага Узбекистана, получили паспорта граждан республики, сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел (ГУВД) столицы.

Церемонии прошли во всех районных отделах Управления миграции и оформления гражданства ГУВД.

"Представители службы вручили паспорта 32 жителям нашего города, принятым в гражданство Республики Узбекистан, и 46 юношам и девушкам, достигшим 16-летия", — рассказали в ведомстве.

Вручение паспортов жителям Ташкента ГУВД г. Ташкента

Вручение паспортов жителям Ташкента ГУВД г. Ташкента 1 / 2 ГУВД г. Ташкента Вручение паспортов жителям Ташкента

Пятнадцатого сентября вступила в силу новая редакция закона "О гражданстве Республики Узбекистан".

Претендент обязан прожить в республике пять лет, иметь законный источник дохода, соблюдать Конституцию и знать государственный язык "в пределах, необходимых для общения".

Также закон допускает упрощенный и исключительный порядок получения гражданства.