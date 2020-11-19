Врач рассказала, кто реже заражается коронавирусом

По словам эксперта, коронавирусной инфекцией меньше болеют пациенты с аллергией. О причине читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Пациенты с аллергией реже заражаются COVID-19, заявила врач-аллерголог, доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением аллергологии клиники "ФИЦ питания и биотехнологии" Вера Ревякина.

Причина, по словам эксперта, в устройстве их рецепторного аппарата, пишет РИА Новости.

"Больные с аллергией болеют меньше коронавирусной инфекцией, потому что у них так устроен рецептурный аппарат, что они меньше восприимчивы к новой коронавирусной инфекции", — сказала Вевякина.

По его словам, пациентам с COVID-19 очень важно поддерживать правильный водно-солевой баланс. По этой причине нужно ограничить количество соленой еды в рационе и отказаться от алкоголя.

Противостоять коронавирусной инфекции помогут продукты, богатых витаминами и минералами. По словам заведующей консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание", диетолога Екатерины Бурляевой, особое внимание следует уделить витаминам группы А, С, D, Е, В2, В6 и В12. Также важны фолиевая кислота, цинк, селен и железо.