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Врач рассказала, кто реже заражается коронавирусом

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201119/15439658/Vrach-rasskazala-kto-rezhe-zarazhaetsya-koronavirusom.html

По словам эксперта, коронавирусной инфекцией меньше болеют пациенты с аллергией. О причине читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Пациенты с аллергией реже заражаются COVID-19, заявила врач-аллерголог, доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением аллергологии клиники "ФИЦ питания и биотехнологии" Вера Ревякина.

Причина, по словам эксперта, в устройстве их рецепторного аппарата, пишет РИА Новости.

"Больные с аллергией болеют меньше коронавирусной инфекцией, потому что у них так устроен рецептурный аппарат, что они меньше восприимчивы к новой коронавирусной инфекции", — сказала Вевякина.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
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Ранее врач-терапевт, диетолог, медицинский блогер, автор Telegram-канала "Доктор Фил" Филипп Кузьменко назвал запрещенные при коронавирусе продукты.

По его словам, пациентам с COVID-19 очень важно поддерживать правильный водно-солевой баланс. По этой причине нужно ограничить количество соленой еды в рационе и отказаться от алкоголя. 

Противостоять коронавирусной инфекции помогут продукты, богатых витаминами и минералами. По словам заведующей консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание", диетолога Екатерины Бурляевой, особое внимание следует уделить витаминам группы А, С, D, Е, В2, В6 и В12. Также важны фолиевая кислота, цинк, селен и железо.

Теги:
пандемия, аллергия, коронавирус



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