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Ученики на морозе без верхней одежды: в Андижане уволили руководство школы

Telegram / САФАРИ
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201123/15461071/Ucheniki-na-moroze-bez-verkhney-odezhdy-v-Andizhane-uvolili-rukovodstvo-shkoly.html

Специалисты рабочей группы побеседовали с детьми и выяснили, что во время фотосессии они находились на улице 2-3 минуты, после чего учителя попросили их войти в классы.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Исполняющего обязанности директора 43-й общеобразовательной школы Д. Насирдинова, а также замдиректора по духовно-воспитательной работе С. Исманова освободили от занимаемых должностей из-за ситуации с учениками на морозе без верхней одежды. Об этом сообщили в Управлении народного образования Андижанской области.

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Накануне в социальных сетях распространилась фотография, на которой зафиксировано, как учащиеся школы №43 стоят на улице без верхней одежды. Блогеры моментально отреагировали на произошедшую ситуацию. Один из них, Нозим Сафаров, написал, что детей вывели во двор в рамках агитационного мероприятия. Для изучения инцидента была создана специальная рабочая группа. 

В Управлении уточнили, что снимок был сделан 19 ноября текущего года в рамках официального визита агитационной группы, состоящей из ученых, деятелей искусства и культуры, а также активистов страны.

Отмечается, что ученики вышли в коридор посмотреть на них. Во время встречи школьников запечатлели на память для создания фотоальбома мероприятия. Специалисты рабочей группы побеседовали с детьми и выяснили, что во время фотосессии они находились на улице 2-3 минуты, после чего учителя попросили их войти в классы.

В администрации призвали руководителей, учителей и сотрудников образовательной системы относиться к каждому ученику как к собственному ребенку и не позволять подобным ситуациям влиять на их здоровье и безопасность.

Теги:
школьники, увольнение, директор, школа, Андижанская область



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