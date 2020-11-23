Красная метка: в Госкомэкологии объяснили, зачем пометили деревья в столице

В ноябре текущего года была создана специальная рабочая группа для изучения состояния древесных растений на центральных улицах Ташкента.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. На днях в Telegram-канале "В стране O’z" появились фотографии деревьев столицы, помеченных красным крестом. По словам администратора канала, древесные растения, отмеченные специальным знаком, представляют опасность и подлежат вырубке.

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В Госкомэкологии пояснили, что в ноябре текущего года была создана специальная рабочая группа для изучения состояния деревьев на центральных улицах Ташкента. В нее вошли представители Минсельхоза, Госкомэкологии, Академии наук, столичного хокимията и общественности.

"Вдоль улицы Навои было изучено состояние деревьев, поврежденных природными факторами и вредителями и представляющих угрозу для различных коммуникаций. В связи с этим на деревьях были установлены специальные знаки. Информация о том, что данные деревья подлежат спилу, не соответствует действительности", - уточнили в комитете.

Как сообщает пресс-служба организации, в настоящее время принимаются все необходимые меры по сохранению деревьев. Для реализации этой цели каждое из помеченных зеленых насаждений будет обработано специальным раствором. Помимо это, планируется произвести высадку новых саженцев.

Напомним: ранее в СМИ распространилась информация о вырубке многолетней чинары на аллее Гагарина в Чиланзарском районе столицы. По словам начальника инспекции Ташэкологии, дерево было сухим и в организацию якобы поступило заявление на его спил. По информации госорганизации, в результате воздействия природных факторов шесть деревьев получили серьезные повреждения и были вырублены на законных основаниях. Однако работники районного Управления благоустройства одну чинару срубили незаконно. Известно, что ущерб составил 42,9 млн сумов.