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В Парке Абдуллы Кадыри стволы деревьев белят известью, чтобы защитить их от насекомых и других вредителей, а также, чтобы сохранить его от солнечных ожогов.

Красная метка: в Госкомэкологии объяснили, зачем пометили деревья в столице

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201123/15463135/Krasnaya-metka-v-Goskomekologii-obyasnili-zachem-pometili-derevya-v-stolitse.html

В ноябре текущего года была создана специальная рабочая группа для изучения состояния древесных растений на центральных улицах Ташкента.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. На днях в Telegram-канале "В стране O’z" появились фотографии деревьев столицы, помеченных красным крестом. По словам администратора канала, древесные растения, отмеченные специальным знаком, представляют опасность и подлежат вырубке. 

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В Госкомэкологии пояснили, что в ноябре текущего года была создана специальная рабочая группа для изучения состояния деревьев на центральных улицах Ташкента. В нее вошли представители Минсельхоза, Госкомэкологии, Академии наук, столичного хокимията и общественности.

"Вдоль улицы Навои было изучено состояние деревьев, поврежденных природными факторами и вредителями и представляющих угрозу для различных коммуникаций. В связи с этим на деревьях были установлены специальные знаки. Информация о том, что данные деревья подлежат спилу, не соответствует действительности", - уточнили в комитете.

Как сообщает пресс-служба организации, в настоящее время принимаются все необходимые меры по сохранению деревьев. Для реализации этой цели каждое из помеченных зеленых насаждений будет обработано специальным раствором. Помимо это, планируется произвести высадку новых саженцев.

Вырубка многолетних деревьев
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Напомним: ранее в СМИ распространилась информация о вырубке многолетней чинары на аллее Гагарина в Чиланзарском районе столицы. По словам начальника инспекции Ташэкологии, дерево было сухим и в организацию якобы поступило заявление на его спил. По информации госорганизации, в результате воздействия природных факторов шесть деревьев получили серьезные повреждения и были вырублены на законных основаниях. Однако работники районного Управления благоустройства одну чинару срубили незаконно. Известно, что ущерб составил 42,9 млн сумов. 




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