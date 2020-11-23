Не зайцы, а льготники: кому разрешен бесплатный проезд в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В Министерстве юстиции опубликовали перечень категорий льготников, которым в соответствии с законодательством Узбекистана предоставлена возможность бесплатного пользования городским пассажирским транспортом (кроме такси).
В Узбекистане введут единый билет на транспорт >>
Претенденты на бесплатный проезд в общественном транспорте:
- участники войны 1941—1945 годов из числа военнослужащих;
- инвалиды войны 1941—1945 годов и сопровождающие их лица;
- граждане, удостоенные орденов и медалей за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы войны 1941—1945 годов;
- бывшие военнослужащие-интернационалисты, участвовавшие в боевых действиях в Афганистане и на территории других стран;
- военные рядового и сержантского составов действительной срочной службы и по контракту;
- заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями аварии на Чернобыльской АЭС;
- инвалиды по зрению (слепые) и сопровождающие их спутники.
Напомним: в Ташкенте с 15 марта 2017 года для пенсионеров ввели бесплатный проезд в метро. Воспользоваться данной услугой пожилые люди могут с 10.00 до 16.00. Чтобы получить специальный жетон для поездки, необходимо предъявить пенсионное удостоверение.