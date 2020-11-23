Не зайцы, а льготники: кому разрешен бесплатный проезд в Узбекистане

В соответствии с законодательством республики, некоторым гражданам доступна возможность пользоваться услугами городского общественного транспорта на безвозмездной основе.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В Министерстве юстиции опубликовали перечень категорий льготников, которым в соответствии с законодательством Узбекистана предоставлена возможность бесплатного пользования городским пассажирским транспортом (кроме такси).

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Претенденты на бесплатный проезд в общественном транспорте:

участники войны 1941—1945 годов из числа военнослужащих;

инвалиды войны 1941—1945 годов и сопровождающие их лица;

граждане, удостоенные орденов и медалей за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы войны 1941—1945 годов;

бывшие военнослужащие-интернационалисты, участвовавшие в боевых действиях в Афганистане и на территории других стран;

военные рядового и сержантского составов действительной срочной службы и по контракту;

заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями аварии на Чернобыльской АЭС;

инвалиды по зрению (слепые) и сопровождающие их спутники.

Напомним: в Ташкенте с 15 марта 2017 года для пенсионеров ввели бесплатный проезд в метро. Воспользоваться данной услугой пожилые люди могут с 10.00 до 16.00. Чтобы получить специальный жетон для поездки, необходимо предъявить пенсионное удостоверение.