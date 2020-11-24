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В Узбекистане предложили изменить правила расчета за электроэнергию

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201124/15468983/V-Uzbekistane-predlozhili-izmenit-pravila-rascheta-za-elektroenergiyu.html

Поставка электрической энергии потребителям планируется осуществлять только по предварительной оплате.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. На портале СОВАЗ опубликован проект постановления Кабинета министров "О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений правительства Республики Узбекистан".

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В соответствии с документом, в постановление правительства "О мерах по кардинальному совершенствованию механизма расчетов за пользование электрической энергией" планируется внести изменения.

Порядок оплаты за электроэнергию:

  • граждане обязаны до 10 числа осуществлять полный расчет за электричество, использованное в предыдущем месяце;
  • поставка электрической энергии потребителям (за исключением бытовых потребителей) осуществляется на основе 100-процентной предоплаты. 

Согласно проекту, с 1 февраля 2021 года поставка электрической энергии клиентам (включая бытовых потребителей), независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, будет осуществляться только по предварительной оплате.

Лампы
© Sputnik / Марина Лысцева
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Отмечается, что должников будут отключать от электрических сетей в установленном порядке.

В настоящее время, на стадии общественного обсуждения, законопроект может быть изменен, дополнен или отклонен.

Напомним: в июле текущего года Антимонопольный комитет предложил предоставить потребителям право самим выбирать счетчики на электроэнергию и газ. Их установка и пломбирование будут осуществляться за счет поставщика.

Теги:
оплата коммунальных платежей, оплата, Минэнерго, свет



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