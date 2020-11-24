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Антирейтинг: в Узбекистане названы регионы-должники за электроэнергию

Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201124/15471210/Antireyting-v-Uzbekistane-nazvany-regiony-dolzhniki-za-elektroenergiyu.html

Лидером по долгу за электрическую энергию в республике стала Самаркандская область. Отмечено, что задолженность региона составила 646 миллиардов сумов.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Самаркандская область является лидером в стране по долгу за электроэнергию. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной внедрению автоматизированной системы учета и контроля электрической энергии (АСКУЭ), передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В ходе мероприятия было отмечено, что долг региона за электроэнергию составляет 646 миллиардов сумов, из которых 553 миллиарда сумов — это задолженность населения. На втором и третьем местах расположились Навоийская (долг 410 миллиардов сумов) и Андижанская (273 миллиарда сумов, из  них 247 миллиардов — задолженность) области.

Основные цифры долга за электроэнергию:

  • от 1 до 3 миллионов сумов в стране — 157 839 граждан;
  • от 3 млн до 5 млн сумов — 14 890 человек;
  • свыше 10 млн сумов —  5 199 потребителей;
  • не оплатили электроэнергию за 3 года — 283 489 жителей;
  • общая сумма задолженности населения превысила 2,4 трлн.

В настоящее время в республике успешно внедряется акционерным обществом "Региональные электрические сети" один из основных методов цифровизации: автоматизированная система контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ). Эта система позволяет обеспечить достоверный учет объемов поставки потребления энергоресурсов для их экономичного и целенаправленного обеспечения.

Здание Министерства энергетики Узбекистана
Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
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В этих целях в 2019 г. между компанией KT Corporation и АО "Узбекэнерго" было подписано соглашение по организации в Ташкенте Единого республиканского центра по контролю и учету электрической энергии. Сейчас он полностью оснащен серверным оборудованием из Кореи, Китая, Сингапура и США. Его программное обеспечение предназначено для обслуживания восьми миллионов абонентов с возможностью их увеличения до 20 миллионов.

Основной возможностью центра является обеспечение расчета многотарифных абонентов, автоматическое отключение от сети должников и их повторное подключение при оплате за потребленную электроэнергию.

В ближайшее время планируется установка 7,4 миллиона приборов учета и контроля электроэнергии во всех регионах страны. Сегодня уже установлено более 4,6 миллиона счетчиков за счет собственных и международных средств.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Напомним: на портале СОВАЗ опубликован проект постановления Кабинета министров "О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений правительства Республики Узбекистан". Согласно документу, с 1 февраля 2021 года поставка электрической энергии клиентам (включая бытовых потребителей), независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, будет осуществляться только по предварительной оплате.

Теги:
долги, электроэнергия, Узбекистан



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