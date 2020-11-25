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Замена старых электросчетчиков в жилых домах Владивостока

Ряд предприятий Узбекистана накажут за отключение населения от электричества

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201125/15476262/Ryad-predpriyatiy-Uzbekistana-nakazhut-za-otklyuchenie-naseleniya-ot-elektrichestva.html

Около 17 тысяч потребителей были автоматически отключены от подачи электроэнергии из-за долгов. Однако после их погашения подача электричества так и не возобновилась.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Антимонопольный комитет подал в суд на руководителей электроснабжающих предприятий Ташкентского, Зангиотинского, Кибрайского районов столичной области.

Здание Министерства энергетики Узбекистана
Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
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"19-20 октября текущего года в Facebook широко обсуждалась тема отключения жителей Зангиотинского района Ташкентской области от подачи электроэнергии за имеющиеся задолженности. При оплате долгов потребителями и их последующими обращениями к поставщику – электричество все же не включали", — говорится в сообщении АМК.

После этого всех руководителей и сотрудников предприятий-поставщиков предупредили о том, что подобные правонарушения недопустимы.

Несмотря на выданное предписание, 20 ноября в Ташкентском районе около 17 тысяч потребителей электроэнергии (по действующему порядку системы АСКУЭ) были автоматически отключены от подачи электроэнергии из-за долгов.

Примечательно, что даже после погашения задолженности электричество у местных жителей не появилось. 

Аналогичная ситуация наблюдалась 21 и 22 ноября в Кибрайском и Зангиатинском районах области.

"По причине того, что выданное Территориальным управлением Антимонопольного комитета предписание от 29.10.2020 года №11/02-И не выполнено, в отношении руководителей электроснабжающих предприятий Ташкентского, Зангиотинского, Кибрайского районов столичной области составлены административные заявления и принимаются меры по передаче дел в суд по административным делам", — уведомили в АМК.

Ранее стало известно, какие регионы Узбекистана лидируют по объему задолженности за электроэнергию.

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Первое место в антирейтинге заняла Самаркандская область (646 миллиардов сумов, из которых 553 миллиарда сумов — это задолженность населения). 

На втором месте расположилась Навоийская область — долг составил 410 миллиардов сумов.

Третью строчку заняла Андижанская область — 273 миллиарда сумов, из них задолженность населения составляет 247 миллиардов. 

Теги:
Антимонопольный комитет Узбекистана, долги, Узбекистан, электроэнергия, предприятия, электричество



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