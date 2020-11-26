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По канонам медицины: в Сырдарье появится большая плантация каннабиса

© Flickr / Bob Doran
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201126/15485640/Po-kanonam-meditsiny-v-Syrdare-poyavitsya-bolshaya-plantatsiya-kannabisa-.html

В Сардобинском районе в первый год намечено посадить конопляное растение на 500 гектарах, а в последующие три года расширить площадь до трех тысяч гектаров. 

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана подписало меморандум с мальтийской компанией Melabis о сотрудничестве по выращиванию каннабиса в медицинских целях, сообщает "УзА" со ссылкой на информацию хокимията Сырдарьинской области.

Согласно документу, в Сардобинском районе в первый год намечено посадить конопляное растение на 500 гектарах, а в последующие три года расширить площадь до трех тысяч гектаров. 

Отмечается, что климат Центральной Азии является наиболее благоприятным для выращивания каннабиса, в частности, он потребляет в 10 раз меньше воды, чем хлопок. 

Как сообщают ведущие специалисты, при обработке конопли в промышленных условиях, она превращается в готовый продукт с содержанием в ней не более 0,1-0,2% тетрагидроканнабинола (THC). Такие условия полностью соответствуют требованиям ВОЗ и позволяют использовать растение в других целях. После обработки готовая продукция будет в основном отправляться на экспорт.

В проект планируется вложить первоначальные инвестиции в размере $33 млн. Кроме того, в ближайшее время будет построен высокотехнологичный завод и соответствующие лаборатории по переработке сырья, что позволит создать 100 новых рабочих мест.

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© AP Photo / Eric Risberg
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Напомним: в марте текущего года Шавкат Мирзиёев подписал закон, предусматривающий культивирование и обработку каннабиса в промышленных целях. 

В августе в Узбекистане обсудили проект об утверждении ставки государственной пошлины на выдачу лицензий в сфере оборота каннабиса. На ввоз, переработку, хранение, перевозку, уничтожение и реализацию конопляного растения было предложено установить госпошлину в размере 200 БРВ (46,6 миллиона сумов).




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