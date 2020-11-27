Лицемерие и ложь: Бурханов рассказал о чиновниках и служебных авто

По мнению руководителя Антикоррупционного агентства, стремление приобрести лучшее имущество характерно и для госслужащих, но в условиях пандемии такие покупки не могут быть оправданы.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Глава Антикоррупционного агентства Акмал Бурханов снова уличил госслужащих в покупке дорогих автомобилей во время пандемии.

По его мнению, стремление приобрести лучшее имущество характерно и для чиновников, но в условиях пандемии такие покупки не могут быть оправданы.

К тому же руководитель агентства подчеркнул, что отсутствие строгих правил использования служебных автомобилей должностными лицами в конечном итоге приводит к неограниченному использованию госимущества в личных целях.

"К сожалению, мы часто видим, что чиновники используют служебные машины для личных и семейных нужд: отвезти детей в школу, сделать покупки. Мысль, что "это моя машина", стала обычным явлением", - сказал Акмал Бурханов.

Как сообщает глава антикоррупционной организации, в настоящее время он использует автомобиль, арендованный правительством, а не служебную машину.

Напомним: в августе текущего года был опубликован проект постановления президента, согласно которому планируется усовершенствовать систему использования служебных автомобилей в органах государственной власти и управления.

В документе предоставлена информация о том, что с 1 января 2021 года использование служебных автомобилей будет контролироваться общественностью. Отмечается, что водители и госслужащие обязаны пользоваться машиной только в служебных целях. В случае выявления нарушения установленного правила граждане должны будут произвести фото- или видеосъемку, а затем опубликовать соответствующий материал на специальном интернет-портале.