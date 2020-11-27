14:52 27 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.69
  • EUR12344.73
  • USD10414.86
Поиск

Лицемерие и ложь: Бурханов рассказал о чиновниках и служебных авто

Strategy.uz
Общество
Получить короткую ссылку
20130
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/1b/15489559.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201127/15489605/Litsemerie-i-lozh-Burkhanov-rasskazal-o-chinovnikakh-i-sluzhebnykh-avto.html

По мнению руководителя Антикоррупционного агентства, стремление приобрести лучшее имущество характерно и для госслужащих, но в условиях пандемии такие покупки не могут быть оправданы. 

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Глава Антикоррупционного агентства Акмал Бурханов снова уличил госслужащих в покупке дорогих автомобилей во время пандемии.

Преступник за решеткой
© Sputnik / Виталий Белоусов
В Сурхандарье чиновники купили авто за 349 млн по поддельным документам

По его мнению, стремление приобрести лучшее имущество характерно и для чиновников, но в условиях пандемии такие покупки не могут быть оправданы. 

К тому же руководитель агентства подчеркнул, что отсутствие строгих правил использования служебных автомобилей должностными лицами в конечном итоге приводит к неограниченному использованию госимущества в личных целях.

"К сожалению, мы часто видим, что чиновники используют служебные машины для личных и семейных нужд: отвезти детей в школу, сделать покупки. Мысль, что "это моя машина", стала обычным явлением", - сказал Акмал Бурханов. 

Как сообщает глава антикоррупционной организации, в настоящее время он использует автомобиль, арендованный правительством, а не служебную машину.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В ГУБДД Узбекистана закупили автомобили на 28 млрд — ответ МВД

Напомним: в августе текущего года был опубликован проект постановления президента, согласно которому планируется усовершенствовать систему использования служебных автомобилей в органах государственной власти и управления. 

В документе предоставлена информация о том, что с 1 января 2021 года использование служебных автомобилей будет контролироваться общественностью. Отмечается, что водители и госслужащие обязаны пользоваться машиной только в служебных целях. В случае выявления нарушения установленного правила граждане должны будут произвести фото- или видеосъемку, а затем опубликовать соответствующий материал на специальном интернет-портале.

Теги:
борьба с коррупцией, Узбекистан, автомобиль, госслужащие, чиновники



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Медресе и корабли: работы победителей конкурса "Исторический фотограф года"
Скорбит весь мир: как жители планеты прощаются с Диего Марадоной — видео
Как посчитать свою пенсию: простая формула
Как посчитать свою пенсию: простая формула

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться