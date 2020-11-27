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Мотоцикл в сельской местности

В Узбекистане на модернизацию поселков выделят $183 млн

Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201127/15493358/Na-modernizatsiyu-poselkov-v-regionakh-vlasti-Uzbekistana-vydelyat-183-mln.html

Проект будет создан в ближайшие пять лет при содействии Всемирного банка и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Министерство экономического развития и сокращения бедности Узбекистана реализует проект "Развитие сельской инфраструктуры". В соответствии с планом, свыше трехсот сел в Андижанской, Ферганской, Наманганской, Джизакской и Сырдарьинской областях получат финансирование для улучшения качества базовой социальной инфраструктуры. 

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Проект будет создан в ближайшие пять лет при содействии Всемирного банка и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), предоставивших кредитное финансирование в размере $100 млн и $82 млн. Власти Узбекистана для воплощения данных целей выделили $1,6 млн. Таким образом, общая сумма проекта составит $183,6 млн.

Что будет восстановлено в сельских местностях:

  • система питьевого водоснабжения и канализации; 
  • общественные здания для повышения их энергоэффективности; 
  • объекты социальной инфраструктуры;
  • дороги, тротуары и пешеходные дорожки; 
  • сельские дороги для повышение их устойчивости к наводнениям; 
  • мосты (длиной до 10 метров);
  • уличное освещение.

Проект также поможет улучшить систему местного самоуправления. Жители сел будут вовлечены в оценку основных потребностей своих махаллей, а также в процесс принятия решений по дальнейшему развитию инфраструктуры и услуг.   

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Напомним: согласно указу президента, с 2021 года в республике будет введена специальная программа для врачей, работающих в семейных сельских медпунктах и поликлиниках, расположенных в отдаленной местности. Врачам, окончившим медицинский вуз и осуществляющим профессиональную деятельность в сельских семейных поликлиниках, будет выплачено единоразовое пособие в размере 30 млн сумов при условии трехлетнего непрерывного стажа, а также предоставлена служебная квартира.




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