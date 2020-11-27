В Узбекистане на модернизацию поселков выделят $183 млн

Проект будет создан в ближайшие пять лет при содействии Всемирного банка и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Министерство экономического развития и сокращения бедности Узбекистана реализует проект "Развитие сельской инфраструктуры". В соответствии с планом, свыше трехсот сел в Андижанской, Ферганской, Наманганской, Джизакской и Сырдарьинской областях получат финансирование для улучшения качества базовой социальной инфраструктуры.

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Проект будет создан в ближайшие пять лет при содействии Всемирного банка и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), предоставивших кредитное финансирование в размере $100 млн и $82 млн. Власти Узбекистана для воплощения данных целей выделили $1,6 млн. Таким образом, общая сумма проекта составит $183,6 млн.

Что будет восстановлено в сельских местностях:

система питьевого водоснабжения и канализации;

общественные здания для повышения их энергоэффективности;

объекты социальной инфраструктуры;

дороги, тротуары и пешеходные дорожки;

сельские дороги для повышение их устойчивости к наводнениям;

мосты (длиной до 10 метров);

уличное освещение.

Проект также поможет улучшить систему местного самоуправления. Жители сел будут вовлечены в оценку основных потребностей своих махаллей, а также в процесс принятия решений по дальнейшему развитию инфраструктуры и услуг.

Напомним: согласно указу президента, с 2021 года в республике будет введена специальная программа для врачей, работающих в семейных сельских медпунктах и поликлиниках, расположенных в отдаленной местности. Врачам, окончившим медицинский вуз и осуществляющим профессиональную деятельность в сельских семейных поликлиниках, будет выплачено единоразовое пособие в размере 30 млн сумов при условии трехлетнего непрерывного стажа, а также предоставлена служебная квартира.