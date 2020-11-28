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Перевал Камчик функционирует в штатном режиме, движения открыто

Перевал Камчик закрыли для движения авто из-за опасности схода лавин

МЧС Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201128/15495110/Pereval-Kamchik-zakryli-dlya-dvizheniya-avto-iz-za-opasnosti-skhoda-lavin.html

Профильные службы работают над улучшением ситуации. После того, как трасса будет безопасна для проезда, движение на перевале будет восстановлено.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. В связи с сильным ветром и опасностью схода снежных лавин перевал "Камчик" временно закрыт, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям страны.

В данный момент под руководством МЧС профильные службы работают над улучшением ситуации. После того, как трасса будет безопасна для проезда, движение на перевале снова будет восстановлено.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в районе перевала Камчик, через который проходит единственная автодорога, соединяющая восточную часть с остальной территорией Узбекистана ожидаются штормовой ветер, снежные заносы, гололедица.

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По данным синоптиков, 27-29 ноября на территорию страны через Каспийское море ожидается вторжение холодной и влажной воздушной массы.

Теги:
МЧС Узбекистана, Камчик, сход лавины



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