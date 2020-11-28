Call-центр по коронавирусу закрыли за ненадобностью

В последнее время, отмечают в Минздраве, резко сократилось количество звонков на короткий номер, по этой причине решено было реорганизовать мощности центра.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Call-центр, где по короткому номеру "1105" можно было круглосуточно получить консультацию по вопросам COVID-19, приостановил свою работу, потому что эпидемическая ситуация в стране стабилизировалась, сообщили в Минздраве.

Теперь все звонки будут перенаправлены в другой call-центр на номер "1003".

В центре работали 40 специалистов, с которыми можно было пообщаться на русском и узбекском языках. Они рассказывали о симптомах болезни и плане действий.

В последнее время, отмечают в Минздраве, резко сократилось количество звонков на короткий номер, по этой причине решено было реорганизовать мощности центра.

В июле 2020 года в Ташкенте начали работу два call-центра: для тех, кому необходима помощь в получении продуктов и тех, кто нуждается в консультации по COVID-19.