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Call-центр по коронавирусу закрыли за ненадобностью

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (979)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201128/15496259/Call-tsentr-po-koronavirusu-zakryli-za-nenadobnostyu.html

В последнее время, отмечают в Минздраве, резко сократилось количество звонков на короткий номер, по этой причине решено было реорганизовать мощности центра.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Call-центр, где по короткому номеру "1105" можно было круглосуточно получить консультацию по вопросам COVID-19, приостановил свою работу, потому что эпидемическая ситуация в стране стабилизировалась, сообщили в Минздраве.

Девушка в колл-центре
© Sputnik / Арсений Горшенин
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Теперь все звонки будут перенаправлены в другой call-центр на номер "1003".

В центре работали 40 специалистов, с которыми можно было пообщаться на русском и узбекском языках. Они рассказывали о симптомах болезни и плане действий.

В последнее время, отмечают в Минздраве, резко сократилось количество звонков на короткий номер, по этой причине решено было реорганизовать мощности центра.

В июле 2020 года в Ташкенте начали работу два call-центра: для тех, кому необходима помощь в получении продуктов и тех, кто нуждается в консультации по COVID-19.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (979)
Теги:
Минздрав Узбекистана, коронавирус, Узбекистан, телефон



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