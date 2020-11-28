Испытания вакцины "Спутник V" запланированы на конец 2020 года - Минздрав

В сентябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана рассчитывает в конце 2020-го начале 2021 года приступить к клиническим испытаниям российской вакцины "Спутник V" против COVID-19, приводит слова главы Минздрава Абдухакима Хаджибаева РИА Новости.

В сентябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах. Позднее представитель Laxisam уточнил, что идет работа по согласованию поставок с регулятивными органами республики.

"В случае положительного ответа (РФПИ – ред.) планируем уже в конце текущего или начале будущего года приступить к клиническим испытаниям этой вакцины", - сказал Хаджибаев, отвечая на вопрос о возможных сроках использования вакцины "Спутник V" в Узбекистане.

Министр сообщил, что ведомство в ходе переговоров с РФПИ запросило 500 доз вакцины "Спутник V". Ранее пресс-служба министерства сообщала, что ведомство запросило у российского фонда 5 тысяч доз "Спутника V".

При этом, по словам главы ведомства, китайские партнеры уже доставили в Узбекистан для клинических испытаний 6 тысяч доз своей вакцины.

Накануне представитель агентства санитарно-эпидемиологического благополучия страны Узбекистана сообщил, что узбекские и российские специалисты продолжают переговоры по вакцине "Спутник V", до конца 2020 года препарат вряд ли начнут использовать в республике.

Ранее первый заместитель директора агентства Ботиржон Курбанов заявлял, что власти страны планируют к июню 2021 года вакцинировать от COVID-19 до 60% населения республики.

В Узбекистане начались испытания китайской вакцины против COVID-19 >>

Роспотребнадзор также сообщил на своем сайте, что Узбекистан выразил заинтересованность в совместных пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19, которую разработал центр "Вектор". Кроме того, узбекская сторона намерена провести третью, последнюю фазу испытаний вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.