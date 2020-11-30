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Покупатель в супермаркете

Контрольная закупка продуктов в Узбекистане: что показала проверка?

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201130/15508316/Kontrolnaya-zakupka-produktov-v-Uzbekistane-chto-pokazala-proverka.html

Результаты экспертизы показали, что 26 образцов продовольственной продукции не соответствуют нормативно-техническим требованиям, по пяти из них "Узстандарт" аннулировал сертификат соответствия.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. С начала года Агентство по защите прав потребителей провело экспертизу десяти видов продуктов питания. 

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Было изучено качество муки, формового хлеба, сахарного песка, бутилированной питьевой воды, молочных и мясных консервов, колбасной продукции, сыра, сливочного масла, а также масло-жировой продукции.

Специалисты взяли 79 образцов продуктов 74 местных и зарубежных производителей.

О результатах проверки корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал глава ведомства Элмурот Хаитметов. 

Экспертиза показала, что 26 образцов не соответствуют нормативно-техническим требованиям, по пяти из них Агентством "Узстандарт" был аннулирован сертификат соответствия.

В частности, при изучении качества формового хлеба в 27 торговых точках, в двух случаях было выявлено несоответствие продукта показателям безопасности (выявлена бактерия Bacillus mesentericus).

Что касается сахара, то здесь результаты проверки оказались более радужными: все восемь наименований сахарного песка (два местных и шесть российских) соответствовали установленным требованиям. 

Масло и молочная продукция

В трех из шести молочных консервов было обнаружено повышенное содержание растительных жиров, причем все производители, чья продукция не прошла проверку, были отечественными.

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Экспертиза четырех образцов сливочного масла (три местного и одно финского производства) показала в пределах нормы содержание тяжелых металлов и других вредных веществ.

Однако в некоторых торговых наименованиях ("N`Medov "Киевское масло 82%", "FINLAND BUTTER", "Узбекистан") было обнаружено наличие растительных масел, что противоречит техрегламенту.

Более того, "FINLAND BUTTER" не может называться сливочным, так как является спредом из молочно-растительных жиров.

Мясные и колбасные изделия

В одном из четырех колбасных продуктов, прошедших проверку, — "Pokiza Докторская особая Высший сорт") — содержание белка оказалось ниже нормы (11,42% вместо 12%).

Три из шести образцов мясных консервов показали полное соответствие требованиям технического регламента.

Однако в тушеном мясе производителей ООО "Барс" (Россия) — торговая марка "Экстра", ООО "Doston Plyus" — "Asl" и ООО "Raimov" (Узбекистан) было выявлено несоответствие по доле мяса, масла, белков и пищевой соли.  

Сыры

Полное соответствие всем предъявляемым требованиям к сырам показал лишь один образец — сыр плавленый сливочный "Hochland" производства ООО "Хохланд Руссланд" (Россия).

В остальных девяти образцах было выявлено либо присутствие растительных жиров (крем-сыр "Cream Cheese", сливочный сыр "Ханский", плавленые сливочные "Asl Baraka", "Алинка" и "ALSAFI", сливочные "Sultan" и "GRAF"), либо несоответствие микробиологическим показателям.

Другая продукция

Пять образцов бутилированной питьевой воды показали хорошие результаты на соответствие нормативам. 

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Пресс-служба Президента Республики Таджикистан
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В двух из восьми образцов маргариновой продукции (твердый маргарин "Домашнее застолье" и столовый твердый маргарин "Сливочный") уровень трансжиров соответствовал установленным нормам, однако в остальных шести образцах данная норма была превышена.

Агентство по защите прав потребителей проводит экспертизу товаров народного потребления совместно с Агентством "Узстандарт" и санитарно-эпидемиологической службой.

Начиная со следующего года, планируется проводить неделю качества продовольственной продукции при сотрудничество с Министерством сельского хозяйства. 

Теги:
Агентство по защите прав потребителей, экспертиза, продукты



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