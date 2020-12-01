В аэропорту Ташкента установили киоски для самостоятельной регистрации

Сейчас Uzbekistan Airports совместно с компанией SITA ведут работу по внедрению системы с возможностью автоматической сдачи багажа SITA Self-BagDrop.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В международном аэропорту столицы имени Ислама Каримова установили четыре киоска для самостоятельной регистрации пассажиров (Self check-in). Об этом сообщили в Uzbekistan Airports.

Киоски позволяют пассажирам быстро и легко пройти все этапы регистрации. Они могут самостоятельно выбрать место в салоне самолета и распечатать посадочный талон. Отмечается, что их внедрение также планируется реализовать и в других международных аэропортах, расположенных в регионах республики.

Кроме того, пассажиры с багажом, зарегистрировавшиеся на свой рейс с помощью киоска, могут сдать его на обычных стойках не позднее времени окончания регистрации рейса.

В Uzbekistan Airports предложили всем авиакомпаниям, выполняющим регулярные рейсы из столичного аэропорта, подключиться к киоскам самостоятельной регистрации. Однако из-за отмены большинства регулярных рейсов только пассажиры авиакомпании Turkish Airlines имеют возможность пользоваться данной услугой.

Сейчас Uzbekistan Airports совместно с компанией SITA ведут работу по внедрению самостоятельной регистрации пассажиров с возможностью автоматической сдачи багажа SITA Self-BagDrop.

Ранее российские авиакомпании, имеющие соответствующие лицензии, получили допуски на регулярные рейсы в 12 стран, в том числе и в Узбекистан.