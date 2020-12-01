15:39 01 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.48
  • EUR12473.23
  • USD10427.38
Поиск

В аэропорту Ташкента установили киоски для самостоятельной регистрации

Uzbekistan Airports
Общество
Получить короткую ссылку
83910
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/01/15510122.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201201/15510158/V--aeroportu-Tashkenta-ustanovili-kioski-dlya-samostoyatelnoy-registratsii.html

Сейчас Uzbekistan Airports совместно с компанией SITA ведут работу по внедрению системы с возможностью автоматической сдачи багажа SITA Self-BagDrop.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В международном аэропорту столицы имени Ислама Каримова установили четыре киоска для самостоятельной регистрации пассажиров (Self check-in). Об этом сообщили в Uzbekistan Airports.

Киоски позволяют пассажирам быстро и легко пройти все этапы регистрации. Они могут самостоятельно выбрать место в салоне самолета и распечатать посадочный талон. Отмечается, что их внедрение также планируется реализовать и в других международных аэропортах, расположенных в регионах республики.

Кроме того, пассажиры с багажом, зарегистрировавшиеся на свой рейс с помощью киоска, могут сдать его на обычных стойках не позднее времени окончания регистрации рейса.

После карантина в Ташкенте открылись вокзалы и аэропорт
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Маска, справка, чемодан: в Ташкенте открылись вокзалы и аэропорт — видео

В Uzbekistan Airports предложили всем авиакомпаниям, выполняющим регулярные рейсы из столичного аэропорта, подключиться к киоскам самостоятельной регистрации. Однако из-за отмены большинства регулярных рейсов только пассажиры авиакомпании Turkish Airlines имеют возможность пользоваться данной услугой. 

Сейчас Uzbekistan Airports совместно с компанией SITA ведут работу по внедрению самостоятельной регистрации пассажиров с возможностью автоматической сдачи багажа SITA Self-BagDrop.

Ранее российские авиакомпании, имеющие соответствующие лицензии, получили допуски на регулярные рейсы в 12 стран, в том числе и в Узбекистан.

Теги:
Узбекистан, пассажиры, рейсы, Регистрация, Аэропорт Ташкента, аэропорт Ташкента



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Навстречу празднику: на Красной площади открылся ГУМ-каток
Элдор Шомуродов забил первый гол в новом клубе
С разворота в уголок: первый гол Шомуродова в Италии — видео
Сколько узбекистанцы задолжали за электричество
На темной стороне улицы: сколько узбекистанцы задолжали за свет

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться