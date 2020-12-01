Стало доступно приложение для отслеживания автобусов Ташкента

В новом приложении можно предварительно просмотреть автобус, отследить время его прибытия на остановку в режиме онлайн, а также маршруты до выбранной остановки.

ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. Появилось новое мобильное приложение для отслеживания движения автобусов Ташкента, сообщает "Тошшахартрансхизмат".

В новом приложении можно предварительно просмотреть автобус, отследить время его прибытия на остановку в режиме онлайн, а также маршруты до выбранной остановки.

"Проект Mening yo'nalishim – это социальный проект, направленный на экономию времени пассажиров общественного транспорта за счет предоставления онлайн-информации о времени прибытия автобусов на остановки", - говорится в сообщении.

Жители Ташкента также могут внести свой вклад в улучшение работы общественного транспорта, всего лишь отправив свои предложения и комментарии об ошибках и недостатках через "обратную связь" в самом мобильном приложении.

Вы можете скачать мобильное приложение Mening yo'nalishim с порталов PlayMarket и AppStore.

Цены на поездки в столичных автобусах будут зависеть от длины маршрута >>

Напомним, в Ташкенте цена поездки на автобусах теперь будет зависеть от длины маршрута. Известно, что в столице также появится семь маршрутов для скоростных автобусов, стоимость будет варьироваться от 700 до 1 400 сумов.