УВД Ферганской области: участники драки на футбольном поле задержаны

Сотрудники органов внутренних дел взяли ситуацию под контроль. В настоящее время по данному факту ведется расследование.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Накануне в Фергане произошла массовая потасовка на футбольном поле. В УВД Ферганской области сообщили, что сотрудники органов внутренних дел взяли ситуацию под контроль.

Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве >>

Все нарушители общественного порядка и виновники задержаны. В настоящее время по данному факту ведется расследование.

"По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям каждого", - заявили в УВД.

Напомним: 1 декабря в Фергане состоялся мачт между командами "Нефтчи" и "Турон". Футболисты соревновались за путевку в суперлигу. Однако недовольные результатом матча игроки Нефтчи" устроили беспорядки — они напали на судей и стали избивать их. Позднее к ним присоединились и болельщики команды.