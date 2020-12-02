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УВД Ферганской области: участники драки на футбольном поле задержаны

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201202/15517980/UVD-Ferganskoy-oblasti-uchastniki-draki-na-futbolnom-pole-zaderzhany.html

Сотрудники органов внутренних дел взяли ситуацию под контроль. В настоящее время по данному факту ведется расследование.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Накануне в Фергане произошла массовая потасовка на футбольном поле. В УВД Ферганской области сообщили, что сотрудники органов внутренних дел взяли ситуацию под контроль.

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Все нарушители общественного порядка и виновники задержаны. В настоящее время по данному факту ведется расследование.

"По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям каждого", - заявили в УВД. 

Напомним: 1 декабря в Фергане состоялся мачт между командами "Нефтчи" и "Турон". Футболисты соревновались за путевку в суперлигу. Однако недовольные результатом матча игроки Нефтчи" устроили беспорядки — они напали на судей и стали избивать их. Позднее к ним присоединились и болельщики команды.

Теги:
потасовка, болельщики, массовая драка, Фергана, Футбол, Ферганская область



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