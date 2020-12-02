ФАО и японское агентство приступили к борьбе с саранчой в Узбекистане

Внимание будет уделено и повышению квалификации национальных специалистов, отвечающих за борьбу с саранчой.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Стартовал проект Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), нацеленный на улучшение борьбы с саранчовыми, передает пресс-служба структуры. В реализацию инициативы Японское агентство международного сотрудничества (JICA) вложило 7,5 млн долларов США.

Первая встреча руководящего комитета проекта прошла в онлайн-режиме с участием представителей шести стран-бенефициаров, представителей JICA и специалистов ФАО. Обсудили основные мероприятия, которые планируется провести, проанализировали бюджет и рабочий план на первый год, а также прочие вопросы, связанные с уменьшением ущерба, наносимого саранчой.

Реализация проекта предусматривает развитие регионального сотрудничества, регулярный обмен информацией и опытом между всеми странами-бенефициарами посредством семинаров, проведения совместных обследований. Внимание будет уделено и повышению квалификации национальных специалистов, отвечающих за борьбу с саранчой. Будет поставлено новейшее оборудование для совершенствования мониторинга вредителей, что позволит лучше прогнозировать вспышки саранчи и снизить их катастрофичность. В планах - использование менее токсичных пестицидов и препаратов для биологической борьбы с вредителями.

"При этом особое внимание будет уделено снижению отрицательного воздействия пестицидов на здоровье человека и окружающую среду, что предполагает поставку средств индивидуальной защиты и другие мероприятия. В рамках проекта также будет повышаться информированность местного населения о более эффективных методах борьбы с саранчой и мерах безопасности", - отметил координатор проектов ФАО в Узбекистане Шерзод Умаров.

Ожидается, что проект будет содействовать обеспечению продовольственной безопасности и повышению благосостояния сельского населения Центральной Азии и Афганистана за счет предотвращения угроз и снижения ущерба от нашествий вредителей.

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В 2016 году в Узбекистане было создано предприятие по защите растений от саранчи. АО "Узагрокимёхимоя" обеспечивает сельское хозяйство удобрениями, химическими и биологическими средствами защиты растений.

Годом позднее в стране учреждена Государственная инспекция по карантину растений при Кабмине.

Данная структура занимается фитосанитарным надзором. Ведомство контролирует соблюдение правил по карантину растений при производстве, заготовке, транспортировке, хранении, переработке, реализации и использовании сельскохозяйственной и другой продукции растительного происхождения.