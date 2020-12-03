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Продажа сухофруктов

Россельхознадзор снова выявил в узбекских сухофруктах опасного вредителя

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201203/15532828/Rosselkhoznadzor-snova-vyyavil-v-uzbekskikh-sukhofruktakh-opasnogo-vreditelya.html

Вредитель был обнаружен в стадии личинки в количестве двух штук на один килограмм продукции, что свидетельствует о серьезном заражении партии.

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Россельхознадзор снова выявил в узбекских сухофруктах опасного карантинного вредителя - капрового жука, в ближайшее время служба инициирует переговоры с узбекской стороной для обсуждения ситуации, сообщает РИА Новости.

"При проведении карантинного фитосанитарного контроля товарной партии сушеных абрикосов объемом одна тонна, поступившей из Узбекистана, был выявлен карантинный для России и стран-членов Евразийского экономического союза объект – капровый жук (Trogoderma granarium Ev.). Вредитель был обнаружен в стадии личинки в количестве двух штук на один килограмм продукции, что свидетельствует о серьезном заражении партии", - сообщается в пресс-релизе.

В 2008 году в связи с выявлением капрового жука в сухофруктах уже вводились временные ограничения на ввоз в РФ всей подкарантинной продукции из Узбекистана. В настоящее время, по информации Национальных организаций по карантину и защите растений стран-экспортеров (НОКЗР) Узбекистана, капровый жук считается официально ликвидированным на территории страны объектом.

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Капровый жук повреждает зерно пшеницы, кукурузы, риса, ячменя, овса, риса, масличных, бобовых, семена овощных, технических, лесных, декоративных и других культур, а также продукты их переработки. Он способен уничтожить до 70% хранимой продукции. 

Напомним, в ноябре РФ временно запретила ввоз томатов из Ферганской области. Такая мера принята в связи с обнаружением в томатах и перцах, поступивших из этого региона Узбекистана, вируса коричневой морщинистости плодов томата.

Теги:
Сухофрукты, овощи, Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия, Россельхознадзор, Россельхознадзор



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