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Судебный молоток, архивное фото

Суд принял к рассмотрению апелляцию АМК по делу UzAuto Motors

© Sputnik / Андрей Старостин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201204/15533487/Sud-prinyal-k-rassmotreniyu-apellyatsiyu-AMK-po-delu-UzAuto-Motors-.html

Антимонопольный комитет Узбекистана подал апелляционную жалобу на решение Ташкентского городского административного суда в отношении отечественной автокомпании. Орган государственной власти назначил дату слушаний на 11 декабря.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Антимонопольный комитет Узбекистана 18 ноября подал апелляционную жалобу на решение Ташкентского городского административного суда в отношении компании UzAuto Motors. Суд принял на рассмотрение жалобу и назначил дату слушаний на 11 декабря. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе АМК.

Напомним: 30 октября Ташкентский городской административный суд принял решение не в пользу Антимонопольного комитета в разбирательстве с UzAuto Motors. АМК было предписано выплатить госпошлину в размере 2 230 000 сумов в актив АО UzAuto Motors и оплатить почтовые расходы на 20 000 сумов.

Facebook / UzAutoMotorsOfficial
"Антимонопольный комитет оказывает давление на СМИ" - обращение UzAuto Motors

Ранее несколько депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса направили парламентский запрос председателю Антимонопольного комитета с просьбой изучить деятельность UzAuto Motors и соблюдение компанией закона РУз "О конкуренции". Комитету также было предложено изложить свою позицию по корректировке цен на автомобили с учетом потребительской способности населения.

В начале октября Ташкентский городской административный суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы в отношении UzAuto Motors по поводу цен на машины. В автокомпании также обратилась с ходатайством о закрытии судебного разбирательства.

Теги:
Узбекистан, апелляция, суд, UzAuto Motors



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