16:44 04 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.48
  • EUR12473.23
  • USD10427.38
Поиск

Власти Узбекистана обещают не тянуть с испытаниями вакцины "Спутник V"

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
Получить короткую ссылку
9810
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/03/15529671.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201204/15534187/Vlasti-Uzbekistana-obeschayut-ne-tyanut-s-ispytaniyami-vaktsiny-Sputnik-V.html

В СЭС республики заявили, что в ближайшее время будет принято решение по использованию первых 100 доз препарата "Спутник V" от коронавируса COVID-19.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Власти Узбекистана в ближайшее время примут решение по использованию первых 100 доз вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 для испытаний в республике. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) страны.

© Sputnik / Алексей Никольский
Путин заявил о проработке вопроса поставок вакцины "Спутник V" в страны ОДКБ

Ранее в министерстве промышленности и торговли РФ информировали, что глава органа госуправления Денис Мантуров лично доставил в столицу Узбекистана образцы вакцины "Cпутник V". Они были переданы СЭС республики для последующего проведения испытаний. Они необходимы для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории Узбекистана.

"Сегодня вопрос обсуждается, ожидаем решения (правительства. – Прим. ред.). Думаю, в ближайшее время вопрос будет решен", - сказал представитель СЭС, отвечая на вопрос о возможных сроках начала испытаний российской вакцины.

Представитель СЭС уточнил, что первые 100 доз вакцины были доставлены прошедшей ночью на самолете.

Министр здравоохранения РУз Абдухаким Хаджибаев о том, как идут переговоры по вакцине Спутник V
Sputnik / Дильшода Рахматова
Мы понимаем, что российская вакцина эффективна — Хаджибаев про "Спутник V"

"Пока привезли, положили в морозильник при температуре минус 20 градусов", - уточнил собеседник агентства.

Напомним: министр здравоохранения Узбекистана Абдухаким Хаджибаев прежде заявлял, что приступить к клиническим испытаниям вакцины  "Спутника V" в министерстве планируют в конце 2020 - начале 2021 года. По его словам, Минздрав запросил 500 доз медпрепарата. По предварительным расчетам СЭС, власти республики наметили к июню 2021-го вакцинировать от COVID-19 до 60% населения.

Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Россия, Узбекистан, вакцинация, Вакцина, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Лучшие актеры 2020 года по версии IMDb - фотолента
Раскрыта причина низкой стоимости российской вакцины от COVID-19
Сколько будет стоить российская вакцина "Спутник V" для всего мира
Что таит в себе Тебинбулак: характеристики месторождения

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться