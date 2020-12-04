Власти Узбекистана обещают не тянуть с испытаниями вакцины "Спутник V"

В СЭС республики заявили, что в ближайшее время будет принято решение по использованию первых 100 доз препарата "Спутник V" от коронавируса COVID-19.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Власти Узбекистана в ближайшее время примут решение по использованию первых 100 доз вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 для испытаний в республике. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) страны.

Ранее в министерстве промышленности и торговли РФ информировали, что глава органа госуправления Денис Мантуров лично доставил в столицу Узбекистана образцы вакцины "Cпутник V". Они были переданы СЭС республики для последующего проведения испытаний. Они необходимы для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории Узбекистана.

"Сегодня вопрос обсуждается, ожидаем решения (правительства. – Прим. ред.). Думаю, в ближайшее время вопрос будет решен", - сказал представитель СЭС, отвечая на вопрос о возможных сроках начала испытаний российской вакцины.

Представитель СЭС уточнил, что первые 100 доз вакцины были доставлены прошедшей ночью на самолете.

"Пока привезли, положили в морозильник при температуре минус 20 градусов", - уточнил собеседник агентства.

Напомним: министр здравоохранения Узбекистана Абдухаким Хаджибаев прежде заявлял, что приступить к клиническим испытаниям вакцины "Спутника V" в министерстве планируют в конце 2020 - начале 2021 года. По его словам, Минздрав запросил 500 доз медпрепарата. По предварительным расчетам СЭС, власти республики наметили к июню 2021-го вакцинировать от COVID-19 до 60% населения.