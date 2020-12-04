Союзническое турне: зачем Козак летал в Ташкент

Шавкат Мирзиёев с глубоким удовлетворением отметил, что плодотворный диалог на высшем уровне обеспечил динамичное развитие в последние годы узбекско-российского многопланового сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. По поручению Владимира Путина заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак совершил визиты в Узбекистан и Казахстан. Российский высокопоставленный чиновник провел встречи с высшим руководством двух стран, в том числе с президентами Шавкатом Мирзиёевым и Касым-Жомартом Токаевым.

Основная тематика проведенных переговоров – укрепление отношений Москвы с Нур-Султаном и Ташкентом, а также подготовка различных саммитов в двухстороннем и многостороннем форматах. В частности, 11 декабря в онлайн-формате пройдет заседание Высшего Евразийского совета.

Пресс-служба президента Узбекистана сообщила, что "Шавкат Мирзиёев с глубоким удовлетворением отметил, что плодотворный диалог на высшем уровне обеспечил динамичное развитие в последние годы узбекско-российского многопланового сотрудничества, укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества".

Отмечается, что Дмитрий Козак искренне поблагодарил лидера Узбекистана за теплый прием и передал приветствия и наилучшие пожелания президента России Владимира Путина. Между узбекским лидером и посланником главы РФ состоялся также обмен мнениями по некоторым аспектам международной политики.

Особое внимание уделено содержательному наполнению переговорной повестки предстоящих контактов на высшем уровне. Речь идет и о саммите лидеров стран СНГ, который был перенесен с октября этого года.

В Нур-Султане Дмитрия Козака принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского партнерства и союзничества. По сообщению пресс-службы главы Казахстана, важной частью беседы стало обсуждение развития политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также вопросов евразийской интеграции в контексте предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Официальный сайт Президента РК / AMAN Встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Дмитрием Козаком

Касым-Жомарт Токаев заявил о приоритетном значении укрепления союзнических отношений с Российской Федерацией по всему спектру вопросов повестки дня. Кроме того, достигнута договоренность о развитии контактов и взаимодействия между администрациями президентов двух стран.

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В казахстанской столице замруководителя администрации президента РФ пообщался с премьер-министром РК Аскаром Маминым, руководителем администрации президента Казахстана Ерланом Кошановым.

"В ходе проведенных переговоров состоялся содержательный обмен мнениями о текущем состоянии российско-казахстанских союзнических отношений, перспективах развития двустороннего сотрудничества и укрепления интеграционных связей в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС", - сообщили в пресс-службе посольства России в Казахстане.

Взаимоотношения стратегических партнеров

Дипломатические отношения между Россией и Узбекистаном установлены 20 марта 1992 года.

Основополагающие межгосударственные документы – Договор об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве (1992), Договор о стратегическом партнерстве (2004) и Договор о союзнических отношениях (2005), в которых зафиксированы приоритетные направления развития двустороннего сотрудничества.

Двусторонние отношения характеризуются регулярными встречами на высшем и высоком уровнях.

Двусторонние отношения вышли на новый качественный уровень после избрания президентом Узбекистана Шавката Мирзиёева в декабре 2016-го. За четыре года торговля и инвестиции выросли более чем вдвое. Участились двусторонние контакты на самых различных уровнях — от регулярных встреч глав государств, до многочисленных визитов представителей регионов Узбекистана и России.

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В апреле 2017 года состоялся государственный визит Шавката Мирзиёева в Москву, по итогам которого было подписано более 50 документов о сотрудничестве на более чем 16 миллиардов долларов. Осенью 2018-го Узбекистан посетил Владимир Путин. В это же время в республике прошли региональный и образовательный форумы. Помимо этого, лидеры двух стран в торжественной обстановке дали старт реализации масштабного проекта — строительства первой в Центральной Азии атомной электростанции на территории Узбекистана.

Кроме того, в ближайшем будущем ожидается очередной визит президента Узбекистана в Россию. Дата поездки несколько раз переносилась из-за пандемии коронавируса.

Также Узбекистан не остается в стороне от интеграционных проектов: помимо активного участия в деятельности СНГ и ШОС, Ташкент рассматривает возможность присоединения к Евразийскому экономическому союзу. Заявка республики на получение статуса наблюдателя была одобрена всеми странами-членами объединения. Окончательное решение будет принято на заседании Высшего совета ЕАЭС 11 декабря.