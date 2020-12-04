В Узбекистане создадут Ферганский мединститут общественного здоровья

В учебном заведении начнут подготавливать профессиональные кадры с высшим образованием, обладающие необходимой узкой квалификацией в сферах здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Накануне президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании Ферганского медицинского института общественного здоровья. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Согласно документу, в учебном заведении начнут подготавливать профессиональные кадры с высшим образованием, обладающие необходимой узкой квалификацией в сферах здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

В дальнейшем это позволит усовершенствовать систему профессионального развития работников, а также обеспечит медицинские организации, в том числе учреждения первичной медико-санитарной помощи компетентными специалистами.

В Минздраве отмечают, что подготовка кадров будет вестись в сотрудничестве с зарубежными медицинскими вузами на основе совместных образовательных программ академической мобильности.

Ферганская областная инфекционная больница определена в качестве клинической базы института.

Постановлением предусмотрено с 2021/2022 учебного года начать осуществлять прием в вуз по направлениям образования бакалавриата, клинической ординатуры и магистратуры, а также базовой докторантуры.

В феврале 2019 года Ташкентская медицинская академия (ТМА) и Первый Московский государственный медицинский университет (ПМГМУ) имени Сеченова открыли центр межвузовского сотрудничества в столице Узбекистана. Ректор ТМА Лазиз Туйчиев заявил, что центр, созданный на базе Республиканского центра диетологии ТМА, стал платформой для обмена инновационными идеями и технологиями в сфере здравоохранения.