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Студенты на занятиях на кафедре анатомии

В Узбекистане создадут Ферганский мединститут общественного здоровья

© Sputnik / Alexey Malgavko
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201204/15538085/V-Uzbekistane-sozdadut-Ferganskiy-medinstitut-obschestvennogo-zdorovya.html

В учебном заведении начнут подготавливать профессиональные кадры с высшим образованием, обладающие необходимой узкой квалификацией в сферах здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Накануне президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании Ферганского медицинского института общественного здоровья. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Шавкат Мирзиёев
Пресс-служба президента
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Согласно документу, в учебном заведении начнут подготавливать профессиональные кадры с высшим образованием, обладающие необходимой узкой квалификацией в сферах здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

В дальнейшем это позволит усовершенствовать систему профессионального развития работников, а также обеспечит медицинские организации, в том числе учреждения первичной медико-санитарной помощи компетентными специалистами.

В Минздраве отмечают, что подготовка кадров будет вестись в сотрудничестве с зарубежными медицинскими вузами на основе совместных образовательных программ академической мобильности.

Ферганская областная инфекционная больница определена в качестве клинической базы института.

Медицинский работник
Пресс-служба Министерства Здравоохранения Узбекистана
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Постановлением предусмотрено с 2021/2022 учебного года начать осуществлять прием в вуз по направлениям образования бакалавриата, клинической ординатуры и магистратуры, а также базовой докторантуры.

В феврале 2019 года Ташкентская медицинская академия (ТМА) и Первый Московский государственный медицинский университет (ПМГМУ) имени Сеченова открыли центр межвузовского сотрудничества в столице Узбекистана. Ректор ТМА Лазиз Туйчиев заявил, что центр, созданный на базе Республиканского центра диетологии ТМА, стал платформой для обмена инновационными идеями и технологиями в сфере здравоохранения.

Теги:
врачи, студенты, Постановление, вуз, цифровая медицина, Медицина



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