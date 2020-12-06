В Узбекистане появилась Ассоциация волонтеров

Одной из основных целей новой структуры будет снижение социальной напряженности в обществе и решение текущих задач социальной направленности.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Зарегистрирована Ассоциация волонтеров Узбекистана, сообщили в пресс-службе Минюста.

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Одной из основных ее целей будет снижение социальной напряженности в обществе и решение текущих задач социальной направленности.

"Профессиональные волонтерские организации сегодня осуществляют свою деятельность более чем в 80 странах мира. Волонтерский сектор - важная составляющая социально-экономического развития общества", - говорится в сообщении ведомства.

Ассоциация призвана помогать малоимущим, многодетным семьям, бездомным, инвалидам, престарелым жителям республики.

При этом, волонтеры будут помогать в организации спортивных, культурных и других мероприятий, а также иными способами заниматься благотворительностью.

Год назад президент Узбекистана подписал закон "О волонтерской деятельности", который обязывает заключать договоры на осуществление волонтерства. Ранее эта деятельность в республике не регулировалась отдельным законом.

Организатор волонтерской деятельности обязан заключить с волонтером договор, если он занят более 20 часов в месяц. В договоре указывается работа, которую доброволец будет выполнять в рамках программы, акции, время с указанием часов и дней работы и прочие условия.