Власти США исключили Узбекистан из спецсписка нарушителей религиозных свобод

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в этом году Узбекистан был исключен из перечня стран, находящихся под особым наблюдением.

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. На сайте Госдепартамента США опубликован ежегодно обновляемый список стран, в которых нарушаются религиозные свободы граждан.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в этом году Узбекистан был исключен из специального "списка наблюдения" за свободой вероисповедания на основании реформ последних лет, проводимых в государстве.

"Соединенные Штаты выделяют Бирму, Китай, Эритрею, Иран, Нигерию, КНДР, Пакистан, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан в качестве стран, вызывающих особую озабоченность в соответствии с определениями закона о международных религиозных свободах 1998 года с внесенными в него поправками, так как участвуют или терпят "систематическое, продолжающееся, вопиющее нарушение свободы вероисповедания", — указано в сообщении госсекретаря США Майка Помпео.

В то же время американские власти отнесли Таджикистан и Туркменистан к числу стран, вызывающих особую озабоченность в области нарушения религиозных свобод.

Ранее Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) исключила Узбекистан из категорий стран, представляющих особую обеспокоенность.

В своем выступлении на 75-й сессии Генассамблеи ООН президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что ситуация со свободой вероисповедания в стране резко улучшилась и дальнейшее укрепление межнационального согласия и межрелигиозной толерантности является важной задачей для страны.