Лес в Чирчике вырубают ежегодно. Большая территория распахана под пруды рыбных хозяйств и добычу щебня и гальки. Защитники природы обратились с вопросом к Госкомэкологии: как остановить вырубку?

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Эколог Наталья Шулепина рассказала на сайте Sreda.uz о том, что Чирчикский реликтовый тугайный лес находится под угрозой полного исчезновения.

"На карте из Гугла видна не только дорога, но и сам реликтовый лес. Каким он был еще весной 2020 года — показывает малиновая линия. Что от него осталось сегодня — островок, обозначенный белой чертой", - пишет читатель природозащитного портала.

sreda.uz Чирчикский тугайный лес оказался под угрозой вырубки - экологи бьют тревогу

С каждым годом его все интенсивнее уничтожают - под пруды рыбхозов и добычу щебня и гальки. Тем не менее один небольшой участок тугая уцелел - на нем сохранилась первозданная флора и фауна леса. Экологи обратились с вопросом к Госкомэкологии: как и кто может остановить вырубку?

sreda.uz Чирчикский тугайный лес оказался под угрозой вырубки - экологи бьют тревогу

Для справки: тугайные леса (тугаи) — разновидность пойменных галерейных лесов, специфическая мини-экосистема, возникающая по берегам непересыхающих рек Средней и Центральной Азии, таких как Сырдарья, Амударья, Или, текущих в умеренных или субтропических пустынях, а также в сухих степях Евразии.

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В феврале Госкомэкологии выступил с инициативой ужесточить наказание по статье 198 Уголовного кодекса ("Повреждение, уничтожение посевов, леса или других насаждений"), предусмотрев увеличение суммы штрафов (сейчас – до 100 базовых расчетных величин), продолжительности обязательных общественных работ (ныне – до 360 часов) и исправительных работ (сегодня – до 3 лет), а также срока ограничения или лишения свободы (в настоящее время – до 3 лет).