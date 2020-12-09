В Ташкенте закрывают еще несколько центров для больных COVID-19

Это решение принято в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в Ташкенте, а также обеспечения непрерывности лечения больных с подозрением на коронавирус.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. В Ташкенте продолжают закрываться распределительные центры для больных коронавирусом. На этот раз - в "Узэкспоцентре" (павильоны №№ 3 и 4) и дворце "Универсал", сообщает Минздрав Узбекистана.

"Это решение принято в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в Ташкенте, а также обеспечения непрерывности лечения больных с подозрением на коронавирус и сосредоточения сил, специализирующихся на борьбе с инфекцией", - говорится в сообщении.

Известно, что все пациенты, проходящие лечение в этих учреждениях, будут переведены в инфекционные больницы в Зангиате, а трудовые договоры с медицинским персоналом будут расторгнуты в установленном порядке, чтобы они снова могли вернуться на свои прежние места работы.

Напомним, ранее глава Минздрава Абдухаким Хаджибаев рассказал Sputnik Узбекистан, что из 150 больниц, в которых лечили граждан с COVID-19, продолжают работать около 45, остальные законсервированы, но при необходимости снова смогут принимать инфицированных.

Еще три больницы Ташкента перестали принимать пациентов с COVID-19 >>

В конце ноября в оперштабе сообщили о закрытии распределительного центра в торговом центре Atlas в Учтепинском районе столицы. Отмечалось также, что будет остановлена работа центра, расположенного в спорткомплексе "Ёшлик". Кроме того, перестал функционировать кол-центр, где по короткому номеру "1105" можно было круглосуточно получить консультацию по вопросам COVID-19.

В начале декабря еще три медучреждения столицы — Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Городской перинатальный центр и Городская инфекционная больница №3 — продолжили работу по своему профилю.