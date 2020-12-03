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Палата для пациентов с COVID-19

Еще три больницы Ташкента перестали принимать пациентов с COVID-19

Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (987)
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Sputnik Узбекистан
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Решение было принято в связи с низким риском инфицирования в республике и значительным сокращением числа зараженных.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. ​​Еще три больницы Ташкента перестали принимать пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Узбекистана.

Решение было принято в связи с низким риском инфицирования в республике и значительным сокращением числа зараженных. Ранее глава Минздрава Абдухаким Хаджибаев рассказал Sputnik Узбекистан, что из 150 больниц, в которых лечили граждан с COVID-19, продолжают работать около 45, остальные законсервированы, но при необходимости снова смогут принимать инфицированных.

"Согласно приказу министра здравоохранения, еще три медучреждения столицы — Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Городской перинатальный центр и Городская инфекционная больница №3 — продолжат работу по своему профилю", — говорится в публикации на Telegram-канале Минздрава.

В медучреждениях проведут полную дезинфекцию, медоборудование будет законсервировано, а лекарства — сохранены в качестве резерва.

Пациенты с коронавирусом, которым необходимо продолжить лечение, будут переведены в инфекционные больницы №1 и №2 Зангиатинского района.

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На прошлой неделе в оперштабе сообщили о закрытии распределительного центра в торговом центре Atlas в Учтепинском районе столицы. Отмечалось также, что будет остановлена работа центра, расположенного в спорткомплексе "Ёшлик". Кроме того, перестал функционировать кол-центр, где по короткому номеру "1105" можно было круглосуточно получить консультацию по вопросам COVID-19.

Число выявленных инфицированных в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 155 — до 73 431. Общее число выздоровевших возросло до 70 712. В среду из больниц были выписаны 178 человек, во вторник — 197, в понедельник — 139. Сейчас на лечении находятся 2 108 пациентов, в том числе 174 — в тяжелом состоянии, 39 — в крайне тяжелом.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (987)
Теги:
пандемия, коронавирус, больница, Ташкент



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