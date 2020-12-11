Руководители подразделений МВД уволены за коррупционные правонарушения

За одиннадцать месяцев 2020-го из системы органов внутренних дел уволены 34 сотрудника. Кроме того, в отношении еще 40 служащих применены дисциплинарные взыскания.

Накануне замминистра внутренних дел Хатамов провел видеоконференцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В мероприятии приняли участие руководители и заместители структурных и территориальных подразделений МВД, а также главы управлений внутренних дел городов и районов.

Во время беседы было подчеркнуто, что за 11 месяцев этого года из системы органов внутренних дел уволены 23 сотрудника. Кроме того, освобождены от занимаемых должностей 11 руководителей подразделений. В отношении еще 40 служащих также применены дисциплинарные взыскания.

Отмечается, что все правонарушители были уличены в коррупционных действиях.

Напомним: в соответствии с указом главы государства "О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан" Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР) была разработана методика расчета рейтинга коррупции и теневой экономики для госорганов, предприятий и регионов. Начиная с 2021 года будет налажено ежегодное объявление результатов данного показателя с оценкой персональной ответственности всех руководителей. В частности, во всех регионах республики начнут проводить опрос среди населения.