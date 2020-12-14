Ташкент работает над снятием запрета на ввоз узбекских томатов и перца в РФ

В ведомстве уточнили, что в Кашкадарьинской, Навоийской и Ферганской областях функционируют спецгруппы госинспекции по выявлению вируса коричневой морщинистости плодов.

ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. Карантинные ведомства Узбекистана и России активно работают над снятием временных запретов на ввоз томатов и перца на территорию РФ из ряда регионов республики, сообщают в пресс-службе госинспекции по карантину растений при Кабмине Узбекистана.

"Наши ведомства активно сотрудничают в вопросе снятия временных запретов на ввоз в Россию томатов и перца из ряда регионов Узбекистана. Для этого принимаются необходимые меры", - информировал представитель госинспекции.

В ведомстве уточнили, что в Кашкадарьинской, Навоийской и Ферганской областях функционируют спецгруппы госинспекции по выявлению вируса коричневой морщинистости плодов. До сегодняшнего дня этот вредоносный объект не был обнаружен на территории Узбекистана, добавили в пресс-службе.

Отмечается, что сейчас в каждом регионе сформирован и передан в Россельхознадзор список производителей и теплиц, где установлен постоянный фитосанитарный контроль.

"Несмотря на пандемию коронавируса, информационные системы двух стран в сфере фитосанитарии интегрированы, происходит активный обмен информации", - добавили в пресс-службе.

Напомним: после обнаружения вируса коричневой морщинистости плодов томата, поступивших от узбекского производителя Sunny Land Export, Россельхознадзор с 11 декабря ввел запрет на ввоз в Россию томатов и перца из Кашкадарьинской области. Ранее аналогичное ограничение было введено на экспорт томатов и перца из двух других регионов республики - Ферганской (с 26 ноября) и Навоийской (с 4 декабря) областей.