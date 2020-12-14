11:53 14 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.05
  • EUR12657.00
  • USD10443.07
Поиск

Ташкент работает над снятием запрета на ввоз узбекских томатов и перца в РФ

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
Получить короткую ссылку
92 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/1e/15507017.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201214/15593823/Tashkent-rabotaet-nad-snyatiem-zapreta-na-vvoz-uzbekskikh-tomatov-i-pertsa-v-RF.html

В ведомстве уточнили, что в Кашкадарьинской, Навоийской и Ферганской областях функционируют спецгруппы госинспекции по выявлению вируса коричневой морщинистости плодов.

ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. Карантинные ведомства Узбекистана и России активно работают над снятием временных запретов на ввоз томатов и перца на территорию РФ из ряда регионов республики, сообщают в пресс-службе госинспекции по карантину растений при Кабмине Узбекистана.

"Наши ведомства активно сотрудничают в вопросе снятия временных запретов на ввоз в Россию томатов и перца из ряда регионов Узбекистана. Для этого принимаются необходимые меры", - информировал представитель госинспекции.

В ведомстве уточнили, что в Кашкадарьинской, Навоийской и Ферганской областях функционируют спецгруппы госинспекции по выявлению вируса коричневой морщинистости плодов. До сегодняшнего дня этот вредоносный объект не был обнаружен на территории Узбекистана, добавили в пресс-службе.

Продажа томатов на рынке
© Sputnik / Игорь Зарембо
Томатный локдаун: чем грозит помидорный вирус узбекскому агропрому

Отмечается, что сейчас в каждом регионе сформирован и передан в Россельхознадзор список производителей и теплиц, где установлен постоянный фитосанитарный контроль.

"Несмотря на пандемию коронавируса, информационные системы двух стран в сфере фитосанитарии интегрированы, происходит активный обмен информации", - добавили в пресс-службе.

Напомним: после обнаружения вируса коричневой морщинистости плодов томата, поступивших от узбекского производителя Sunny Land Export, Россельхознадзор с 11 декабря ввел запрет на ввоз в Россию томатов и перца из Кашкадарьинской области. Ранее аналогичное ограничение было введено на экспорт томатов и перца из двух других регионов республики - Ферганской (с 26 ноября) и Навоийской (с 4 декабря) областей.

Теги:
карантин растений, Кабинет Министров Узбекистана, овощи, запрет ввоза, Узбекистан, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Пушистые и трогательные — самые яркие моменты из мира животных
Со скоростью света: в РФ испытали новую гиперзвуковую ракету "Циркон"
Свободные экономические зоны в Узбекистане - как они работают и сколько зарабатывают
СЭЗ в Узбекистане: что производят и сколько зарабатывают

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться