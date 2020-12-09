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В РФ запретили поставку томатов и перца из Кашкадарьинской области

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201209/15566567/V-RF-zapretili-postavku-tomatov-i-pertsa-iz-Kashkadarinskoy-oblasti.html

При проведении карантинного контроля плодов томатов, поступивших в Россию от узбекского производителя OOO SUNNY LAND EXPORT, был выявлен вирус коричневой морщинистости.

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Россельхознадзор с 11 декабря вводит запрет на поставки в Россию томатов и перца из Кашкадарьинской области, сообщают в федеральной службе РФ.

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В органе фитосанитарного надзора уточняют, что при проведении карантинного контроля плодов томатов, поступивших в Россию от узбекского производителя OOO SUNNY LAND EXPORT (Кашкадарьинская область) был выявлен вирус коричневой морщинистости (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)).

Сушеные яблоки
© CC0 / Pixabay / Ulrike Leone
Россельхознадзор запретил ввоз в РФ азербайджанских томатов и яблок

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на ввоз томатов и перцев из Ферганской (с 26 ноября) и Навоийской (с 4 декабря) областей. В плодоовощной продукции и сухофруктах, импортированных из этих регионов, также были обнаружены вредоносные объекты.

В МИВТ Узбекистана отреагировали на запрет ввоза томатов в Россию. В данное время в республике проводится оперативная работа по недопущению появления тобамовируса в узбекской продукции. В министерстве подчеркнули, что введенные федеральной службой РФ ограничения не касаются всех производителей Узбекистана.

Теги:
импорт, Узбекистан, Россия, Россельхознадзор, запрет ввоза, Кашкадарьинская область, плодоовощная продукция, овощи



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